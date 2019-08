Galaxy Note 10 : Les 5 raisons qui vous feront hésiter à l’achat

On y est, Samsung a officialisé les nouveaux Galaxy Note 10 et Note 10+. Ils seront disponibles le 23 août prochain, mais les précommandes débuteront à partir du 7 août. Après le premier effet Kiss Cool qui démontre des choses plutôt intéressantes, on va souligner cinq défauts qui pourraient ne pas vous faire acheter les nouveaux nés du géant coréen.

Le S Pen amélioré, oui mais…

Samsung a ajouté des fonctionnalités à son stylet. Celui-çi offre des possibilités comme par exemple passer de l’appareil photo arrière à celui de l’avant. De changer de mode ou encore de zoomer sur les photos. Cependant, les différentes prises en main démontrent une latence entre le S Pen et le smartphone qui semble importante pour ce niveau de gamme.

Nouveau Galaxy Note 10

Disparition du port jack

Pourtant, le géant coréen ne voulait pas le supprimer et bien là, les petits derniers de la marque n’en possèdent pas. On se souvient de la grogne lorsque Apple avait fait de même. Samsung va certainement s’attirer les foudres des fans de la marque et des inconditionnels de ce port jack.

L’autonomie limite du Note 10

L’Exynos 9825 est embarqué, donc plus de puissance pour ces nouveaux joujoux. Même si le Note 10+ parait confortable avec une batterie de 4100 mAh, son petit frère semble vraiment limite avec une capacité de 3500 mAh. Sur le papier, on peut le comparer aux S10 et S10e qui ne sont pas des références côté de l’autonomie.

Une légère évolution du Galaxy S10+

Les caractéristiques techniques des derniers Galaxy Note sont proches du Galaxy S10+. En sachant que pour ce dernier, on arrive à trouver facilement des promotions intéressantes, il est préférable de réfléchir avant l’achat des derniers Galaxy Note.

Note 10 et Note 10+

Ne pas se précipiter

Comme les autres produits Samsung, ces flagships bénéficieront d’importantes réductions d’ici trois ou quatre mois. Du coup, il vaut mieux attendre, car les tarifs de départ sont comme on s’y attendait, dans la fourchette haute.