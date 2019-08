Tout ce qu’il faut savoir sur le Samsung Note 10 et Note 10+

Samsung vient tout juste de dévoiler ses nouveaux Note 10 embarquant tout le savoir faire du Coréen en matière de smartphone haut de gamme en 2019.

Comme chaque été, DJ Koh monte sur scène lors du Galaxy Unpacked pour présenter ses nouveautés, cette fois ci il ne vient pas avec un Note mais bien deux Note !

ÉCRAN IMMENSE POUR SA TAILLE MAIS PETIT PAR SES BORDS



La 1ere chose qui frappe à l’œil ce sont ces deux immenses écrans FullHD+ de 6.3’’ pour le Note 10 et QHD+ de 6.8’’ pour le Note 10+, ils intègrent tout ce que sait faire Samsung Display à savoir, une dalle incurvée borderless découpé au laser pour laisser place à une toute petite caméra selfie cette fois ci centré. On y retrouve toujours cette sublime dalle Dynamic Amoled compatible HDR 10+. Samsung redonne la vision d’un grand smartphone pour cette nouvelle édition 2019 du Note ce qui ravira les utilisateurs pour exploiter le potentiel du nouveau S Pen

UN S PEN ENCORE PLUS INTELIGENT SUR LE NOTE 10



Un Note qui évolue, un S Pen qui se repense ! En plus de pouvoir dessiner et interagir directement avec le tactile, Samsung a jugé bon d’exploiter la liberté d’action du stylet avec un système de mouvement à distance. On pourra consulter nos photos en bougeant simplètent le S Pen vers la droite ou la gauche… Mais surtout naviguer librement dans l’interface photo à distance entre les différents modes photos et vidéos. Pas d’inquiétude, ils n’ont pas oublié les utilisateurs qui sont là pour les Notes avec des fonctionnalités de reconnaissance d’écriture améliorés et directement compatibles dans les PDF et Word.

AUSSI GRAND QUE PUISSANT

C’est bien beau toute cette grandeur, mais dedans, Samsung a mis le turbo avec un refresh de son processeur Exynos 9820 qui passe maintenant en version 9825. Pas de grand changement au niveau de l’architecture avec un très léger boost de fréquence sur le CPU mais un grand bond sur l’efficacité énergétique. Samsung se base sur sa nouvelle gravure 7nm EUV qui vient remplacer le 8nm le tout refroidit par une chambre à vapeur, afin de le garder au frais pendant vos longues sessions de jeux.

PLEIN DE CAPTEURS POUR SUBLIMER VOS PHOTOS ET VIDEOS

En reprenant la base des Galaxy S10 (notre test à relire ici), Samsung assure de très bons clichés mais va encore plus loin sur la grande version avec l’arrivée d’un nouveau capteur de profondeur (avant uniquement dispo sur le S10 5G non dispo en France). Il vous permettra de capturer en 3D votre environnement et d’exploiter de nouvelles fonctionnalités AR pour vos photos et vidéos. L’écran est HDR10+ et vos vidéos le seront aussi, vous pourrez profiter de vos réalisations sous leurs plus belles formes et mêmes les éditer avec de nouvelles options.

LA MEMOIRE TAILLÉE POUR UN NOTE

Les Note 10 ne font pas dans la demi-mesure. Ll se pourrait même que votre PC ait moins de RAM et de stockage que ces nouveaux bijoux Coréen. En termes de technologie, ils ont mis le meilleur, d’un coté les 8Go du Note 10 et 12Go du Note 10+ sont en LPDDR4X. De l’autre côté, le stockage utilise la dernière norme ultra rapide UFS3.0 qu’on retrouve sur le Galaxy Fold. Non non, ce n’est pas une erreur du site de Samsung. Les nouveau flagship commencent bien avec 256Go minimum en monte jusqu’à 512Go en version + de quoi stocker des centaines de photo et applications !

BATTERIE ET VITESSE LE COMBO PARFAIT

Samsung augmente la taille des batteries de 3500mAh à 4300mAh pour sa version + de quoi alimenter une journée bien chargée et même les Galaxy Buds avec la charge sans fil inversé. Si pour vous la charge était trop lente, Samsung a la solution avec son Note 10+ et sa recharge ultra rapide de 45W et 20W en sans-fil, de quoi recharger en 30min une journée d’utilisation.

UN ECOSYSTEME GRANDISSANT À L’IMAGE DE LA POMME

Depuis plusieurs années Samsung voit plus loin que le smartphone avec une multitude de produit pour la maison et le multimédia. Ces Note 10 s’inscrivent dans la continuité en apportant encore plus de richesse à l’écosystème Samsung. Un partenariat a été fait avec Microsoft pour rendre l’expérience entre PC et Smartphone encore plus fluide en exploitant les fonctionnalités Samsung Dex.

UN MOT SUR LE FUTUR DE LA 5G

La 5G est une composante importante pour le futur des smartphone. Samsung en a même fait son ouverture de conférence. Malheureusement pour la France, on n’aura pour l’instant pas le droit au Note 10+ 5G.

DISPONIBILITÉ

Vous pourrez vous procurer les nouveaux Samsung en pré-commandes aujourd’hui à partir de 959€ pour le Note 10 et 1109€ pour le Note 10 +.

Date de sortie officielle le 23 Aout.