Forçats du Tour : Les coulisses du Tour de France avec Krys

On a eu l’honneur et le grand privilège de participer à l’étape du Tour de France Pont du Gard – Gap, et ce grâce à la gentillesse des Opticiens KRYS qui ont accepté d’accueillir Le Café du Geek.

J’ai pu voir les coulisses d’une des animations des plus populaires du tour de France. Et je vais pouvoir vous raconter cette journée.

La préparation de la caravane Tour

Dès 7h, tout le monde est à pied d’œuvre sur un grand parking technique à quelques kilomètres du départ. Il faut descendre les chars des gros camions qui les ont amenés jusque là, les rhabiller de leurs décorations et surtout les bichonner pour qu’ils soient les plus beaux possible. Chaque équipe prépare aussi les milliers de cadeaux qui seront distribués tout le long du parcours : ça en fait des palettes de cartons !

On se rassemble

Vers 8h rassemblement près du point de départ de la course. Les 160 véhicules sont rangés au mm près pour pouvoir partir dans le bon ordre et là c’est le moment de détente pour tous les caravaniers. Distribution de café par un des sponsors, de bouteilles d’eau par un autre et approvisionnement des paniers-repas. C’est l’occasion aussi pour tous les caravaniers de pouvoir discuter ensemble. Il faut dire qu’ils forment une grande famille et se connaissent tous. Certains font le Tour de France depuis plusieurs années.

Mais au fait l’équipe Opticiens KRYS ?

Elle est constituée de 9 personnes sur la caravane, 2 font l’animation sur le départ et l’arrivée et 7 sont sur les 3 véhicules (Maxence (le chauffeur), Johnny, Hugues, Dylan, Anne-Sophie, Nelly,…). Mais c’est presque 30 personnes au total qui participent à ce spectacle. Le premier véhicule représente un gigantesque vélo et son cycliste (3 mètres 50 de haut environ) habillé du maillot blanc. Et oui Opticiens KRYS est le parrain du meilleur coureur du tour de France de moins de 26 ans et il faut le faire voir. Les deux autres véhicules sont des chars superbement décorés: lunettes géantes bleu blanc rouge, vélos, colonnes Morris, montagne…

Au milieu de ce décor, les équipières sont harnachées et vont distribuer des bobs bleus KRYS aux spectateurs tout le long du parcours. Je suis installé à l’avant du deuxième char juste derrière le gigantesque cycliste. Le chauffeur, Maxence, en est à son 5ème tour. C’est lui qui subit le plus le vent, le soleil, la chaleur, la pluie et même les piqûres d’insectes pendant tout le trajet. Mais il fait preuve en permanence de prudence pour laisser passer les véhicules qui doublent, pour éviter les spectateurs trop virevoltants au bord de la route. Il ralentit à chaque dos d’âne pour que l’on soit moins secoué. Ça ne l’empêche pas quand même de faire des petits coucous aux jolies filles que l’on peut croiser…

Debout et juste derrière, Hugues est installé. C’est l’animateur vedette. Il ne compte plus les « grandes boucles » qu’il a effectuées. Et ainsi, il passe de la musique, harangue les foules massées sur le bord de la route. Il a toujours un petit mot gentil pour un spectateur déguisé ou pour des animations improvisées sur le bas côté. Et pendant ce temps, des milliers de bobs KRYS sont lancés pour le plus grand plaisir du public.

Revenons sur le point de départ

Quand les caravaniers ont bu leur café, ont préparé leur ravitaillement, Hugues réussit le tour de force de réunir presque tout le monde devant les chars KRYS pour un réveil musical et de les faire danser au rythme de la #patate_pwer. Si les Opticiens KRYS s’occupent bien de la santé de vos yeux, Hugues s’occupe de la santé et du bien-être des caravaniers. Le prix du meilleur animateur du tour peut largement lui être décerné.

Ensuite autre rituel : chacun s’enduit de crème solaire. En effet, il va encore faire très chaud aujourd’hui et on ne peut pas rester à l’ombre sur un char!

Dès que la voiture de la garde républicaine actionne sa sirène, tous les caravaniers s’installent et attendent le départ.

Et ça y est la caravane s’élance. On traverse de magnifiques paysages avec une foule massée sur les bords de route. Une fois à l’arrivée, la journée n’est pas terminée pour la caravane. Il faut rouler encore quelques km jusqu’à un grand parking, où les décorations sont démontées et les véhicules sont montés sur les porte-chars pour être amenés sur le lieu de départ du lendemain.

Les caravaniers subissent toute la journée les aléas climatiques comme les coureurs. En plus ils sont harnachés aux chars. On pourrait les qualifier de forçats du Tour de France…

Ce qui est sûrement le plus frustrant pour les caravaniers est de faire le show toute la journée sur le tour sans voir la course. Maxence me disait qu’il n’y avait que les arrivées en altitude où la caravane était bloquée, où il pouvait assister à l’arrivée des coureurs. Sinon il y a les smartphones pour suivre l’actualité, mais autant être sur son canapé devant la télé.

Je remercie la gentillesse de toute l’équipe KRYS, elle a été formidable toute la journée. Elle a avec brio représenté la marque et a mis le feu du matin au soir.

Je leur souhaite une bonne continuation et rendez-vous l’année prochaine !