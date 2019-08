[Guide d’achat] Quel smartphone pour prendre les meilleures photos ?

L’idéal quand on fait de la photo, c’est d’avoir toujours un appareil sur soi pour être prêt à photographier à tout moment. A votre avis, quel appareil a-t-on en permanence avec nous ? Je vous laisse deviner…. Vous l’avez ? Oui, je parle évidemment du smartphone ! Ça tient dans une poche, et de nos jours les smartphones font des photos presque aussi bonnes qu’un reflex. C’est donc l’appareil photo idéal pour la majorité des personnes.

Mais tous les smartphones ne se valent pas. C’est pour cela qu’on vous a sélectionné quatre smartphones qui sont excellents en photo, et pour tous les budgets.

GOOGLE PIXEL 3A

Google Pixel 3a XL

Android 9.0 (Pie), Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver)

Le premier smartphone sélectionné est le Pixel 3a. Il est plutôt abordable puisqu’il coûte 399€ et est très récent. Il a quelques concessions par rapport au Pixel qui coûte plus cher, comme un dos en plastique au lieu d’un dos en verre, mais il a un gros point fort : il a le même capteur que le Pixel 3. Et pour info, le Pixel 3 est l’un des meilleurs smartphones en photo actuellement. Pour 399€ vous pourrez donc faire des photos d’une qualité remarquable, des ralentis, ,un mode portrait, et le fameux mode nuit du Pixel 3 !

Et comme c’est Google, vous aurez 3 ans de mises à jours garanties. Les mises à jour étant déployées en premier sur les smartphones Google, vous n’aurez pas d’attente pour voir arriver la toute dernière version d’Android sur votre téléphone.

TEST COMPLET DU GOOGLE PIXEL 3a XL



HUAWEI P30 PRO

Le second smartphone, est le Huawei P30 Pro. C’est sans doute le téléphone le plus polyvalent. En effet, avec ce téléphone vous avez un ultra grand angle, un grand angle, un zoom x5 optique et x10 hybride ainsi qu’ un capteur TOF pour faire de jolies photos de portrait. C’est l’appareil qu’il vous faut si vous avez besoin d’un smartphone polyvalent en photo et ayant un bel écran pour retoucher ses photos. Par contre, cette polyvalence se paye puisqu’il coûte actuellement 800 euros.

TEST COMPLET DU HUAWEI P30 PRO

ONEPLUS 7 PRO

Le 3ème smartphone est évidemment le Oneplus 7 Pro. Sorti au prix de 709 euros, il vous offrira une très belle qualité photo, un zoom x3 optique ainsi qu’un ultra grand angle d’une qualité assez correcte. De plus, son écran est tout simplement magnifique puisqu’il ne comporte aucune bordure, et vous offre un taux de rafraichissement de 90Hz. Le OnePlus 7 Pro a sans doute le meilleur écran disponible sur un smartphone actuellement. Pour 709 euros, vous aurez le meilleur rapport qualité/prix par rapport aux autres téléphones présentés dans cet article. Enfin, la surcouche Oxygen Os de OnePlus est très légère et sa rapproche d’Android stock, tout en apportant quelques fonctionnalités sympathiques.



iPhone Xr

iPhone Xr

Indice IP67 de résistance à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum)

Le quatrième et dernier smartphone est l’iPhone Xr. Alors pourquoi l’iPhone Xr et pas l’iPhone Xs ? Car l’iPhone Xr coûte moins cher (environ 750 euros actuellement) et vous offrira une qualité photo très similaire à un iPhone Xs. Alors oui, l’iPhone Xr est moins bon en photo qu’un P30 Pro ou qu’un Pixel 3a mais il vous offrira une chose que n’ont pas les autres smarpthones : la simplicité. En effet, l’application photo du Xr est très épurée et va à l’essentiel. Contrairement à un P30 pro où on peut vite se perdre dans les nombreux réglages, surtout si vous n’avez pas l’habitude d’utiliser un Huawei. Par contre, pas de mode nuit sur l’iPhone Xr ni de zoom x3 ou x5 optique.

C’est pour ces raisons que nous vous conseillons plutôt un téléphone Android pour la photo, sauf si vous êtes vraiment attachés à l’univers Apple au point de ne plus vous en séparer. À moins qu’Apple nous prépare une surprise sur son prochain modèle, où vous pourrez retrouver la date de l’annonce !