L’iPhone 16 Pro n’est pas qu’un smartphone haut de gamme. C’est aussi un véritable outil de création visuelle, capable de rivaliser avec des appareils photo hybrides dans bien des situations. Mais pour passer un cap en photo et vidéo, certains accessoires deviennent vite indispensables. Chez ShiftCam, on trouve une gamme complète pensée pour booster les performances photo de l’iPhone. Voici les indispensables pour faire de votre iPhone 16 Pro un compagnon photo aussi polyvalent qu’efficace.

Une meilleure prise en main pour plus de stabilité

Quand on photographie avec un iPhone, le confort de prise en main joue beaucoup sur la qualité du rendu. Les tremblements, les gestes maladroits ou les angles mal maîtrisés peuvent ruiner un cliché. Deux accessoires ShiftCam permettent d’éviter ça.

ShiftCam SnapGrip Pro : la poignée magnétique qui change tout

Le SnapGrip Pro transforme votre iPhone 16 Pro en véritable appareil photo compact. Il se fixe magnétiquement au dos du téléphone et offre une prise en main ergonomique, proche d’un boîtier photo. Vous gagnez immédiatement en stabilité et en confort.

Mais ce n’est pas tout. Il intègre une batterie externe de 3200 mAh, idéale pour prolonger une session de prise de vue. Son déclencheur physique rend la prise de photo bien plus naturelle. Cerise sur le gâteau : il fonctionne aussi en mode paysage ou portrait, et peut être combiné à d’autres accessoires via sa monture universelle.

Produit disponible sur ShiftCam SnapGrip - Poignée de Batterie Mobile avec Bouton de déclenchement sans Fil - Support magnétique s'adaptant à n'importe Quel téléphone - Batterie Externe intégrée avec Recharge sans Fil Qi

Voir l'offre

SnapStand Selfie : le support multifonction toujours prêt

Le SnapStand Selfie est à la fois trépied de table et perche à selfie télescopique. Compact et magnétique, il se fixe aussi facilement que le SnapGrip. Une fois replié, il tient dans une poche. Une fois déployé, il permet de varier les angles avec une grande liberté.

On l’utilise aussi bien pour un tournage en intérieur que pour un vlog en extérieur. Il stabilise l’iPhone sans efforts et permet de filmer ou de shooter à distance, sans mains, en ajoutant par exemple une télécommande Bluetooth.

Produit disponible sur ShiftCam SnapStand Selfie – Perche à selfie magnétique et trépied – Compact, pliable et extensible avec tête inclinable et télécommande Bluetooth magnétique (minuit, SnapStand Selfie)

Voir l'offre

Bien gérer la lumière dans toutes les situations avec ShiftCam

En photo comme en vidéo, la lumière fait tout. Même avec les capteurs sophistiqués de l’iPhone 16 Pro, un éclairage mal maîtrisé peut gâcher une scène. C’est là qu’un accessoire comme le SnapPocket Light devient indispensable.

SnapPocket Light : une lumière d’appoint toujours disponible

Compact, magnétique et ultra-léger, le SnapPocket Light se fixe à l’arrière de l’iPhone via le système SnapMag. Il peut aussi être utilisé séparément, en déporté. C’est une lumière LED puissante, réglable en intensité et en température de couleur.

Que vous soyez en pleine prise de vue de nuit, dans une pièce sombre ou même pour du portrait, ce petit accessoire change tout. Il permet de lisser les ombres, d’ajouter du relief ou encore de créer une ambiance plus professionnelle.

Il se recharge en USB-C, tient dans une poche et s’emporte partout. C’est l’outil qu’on sort dès que la lumière naturelle ne suffit plus.

Produit disponible sur ShiftCam SnapLight Anneau lumineux LED pour selfie avec quatre réglages de luminosité et batterie intégrée Support magnétique Se clipse sur n'importe quel téléphone Design rabattable Bluejay

Voir l'offre 49,82 €

Élargir le champ des possibles avec des objectifs dédiés ShiftCam

L’iPhone 16 Pro embarque déjà de très bons objectifs natifs, mais certaines situations exigent plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin en photo, ShiftCam propose des objectifs amovibles d’excellente facture.

LensUltra 16mm Wide Angle : l’outil des grands espaces

Cet objectif grand-angle est parfait pour les paysages, les scènes d’architecture ou encore les prises de vue immersives. Le LensUltra 16mm s’installe en un clin d’œil sur la coque compatible S.Mount. Il permet de capturer un champ plus large, sans distorsion marquée ni perte de qualité.

La lentille est conçue en verre optique de qualité cinéma, avec un traitement anti-reflets. Le rendu est net, contrasté, même en conditions lumineuses difficiles. Un vrai plus pour donner de la profondeur à vos compositions.

Produit disponible sur Shiftcam Objectif grand angle LensUltra 16 mm – Grossissement x 0,5, angle de 100 ° – Clarté ultime pour les prises de vue de voyage, perspectives dynamiques, double taille de cadre

Voir l'offre 154,39 €

LensUltra 60mm Telephoto : pour se rapprocher sans bouger

À l’opposé du spectre, le LensUltra 60mm est un téléobjectif pensé pour les portraits ou les détails éloignés. Il permet un zoom optique plus naturel, sans les artefacts du zoom numérique.

Son ouverture généreuse offre un joli effet de flou d’arrière-plan (bokeh), idéal pour isoler un sujet. Là encore, la qualité optique est au rendez-vous, avec un piqué précis et une belle restitution des couleurs.

Ces objectifs se fixent facilement sur la coque ShiftCam S.Mount. Ils s’utilisent comme des objectifs classiques, et transforment littéralement l’iPhone en appareil pro.

Produit disponible sur Shiftcam | LensUltra Téléobjectif 60 mm – Grossissement x2, distance de mise au point 30–40 cm – Capture de beauté lointaine, portraits flatteurs, zoom optique, design haut de gamme

Voir l'offre 154,39 €

Protéger son iPhone tout en gardant la compatibilité photo

Pour profiter pleinement de l’écosystème ShiftCam, il faut une base solide : une coque compatible avec les accessoires magnétiques et les objectifs S.Mount.

Camera Case (S.Mount) – Clear pour iPhone 16 Pro : la clé de voûte

Cette coque transparente signée ShiftCam est conçue spécifiquement pour l’iPhone 16 Pro. Elle protège efficacement l’appareil tout en restant ultra-fine et légère. Son design clair préserve l’esthétique du téléphone, sans l’alourdir.

Mais surtout, elle intègre la monture S.Mount, indispensable pour fixer les objectifs LensUltra. Elle est aussi compatible MagSafe, ce qui permet de clipser facilement les accessoires comme le SnapGrip, le SnapLight ou encore le SnapStand.

On l’installe une fois, et elle devient le socle de tout l’équipement. Pratique, élégante et fonctionnelle, c’est un indispensable pour quiconque souhaite construire un setup photo mobile cohérent.

Produit disponible sur ShiftCam Étui pour appareil photo compatible avec iPhone 16 | Support d'objectif intégré | Étui magnétique | Prenez de superbes photos instantanément (transparent, iPhone 16 Pro)

Voir l'offre 52,57 €

Conclusion : un kit photo iPhone ShiftCam sur mesure, selon vos besoins

Avec l’iPhone 16 Pro, vous avez déjà entre les mains un outil puissant. Mais avec les bons accessoires, vous décuplez ses possibilités. ShiftCam propose une gamme cohérente et bien pensée, qui transforme votre smartphone en un véritable appareil photo créatif.

Poignée ergonomique, éclairage mobile, trépied magnétique, objectifs interchangeables… À vous de composer votre kit selon vos usages. Que vous soyez passionné de paysage, adepte du portrait ou créateur de contenu en mouvement, il existe une configuration faite pour vous.

Et surtout, l’écosystème ShiftCam reste modulaire : vous pouvez commencer petit et ajouter les éléments au fil de vos envies. Une manière simple, efficace et élégante de passer à la vitesse supérieure en photo mobile. Retrouvez le tout sur le site officiel de la marque ou sur Amazon.