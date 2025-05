Philips Evnia : Exaltante précision pour dominer l’eSport

La marque Philips Monitors frappe fort avec l’annonce de son nouveau moniteur gaming spécialisé, le Philips Evnia 25M2N5200U. Ce modèle s’adresse avant tout aux férus d’esport, avides de rapidité, de précision et de contrôle. Avec cette sortie, Philips renforce sa gamme Evnia 5000 et son engagement auprès des joueurs compétitifs du monde entier.

Un concentré de technologies pour l’esport

Le Philips Evnia 25M2N5200U met la barre très haut en matière de performances techniques. Son taux de rafraîchissement impressionnant de 390 Hz OC (et 360 Hz en mode natif) garantit une fluidité à toute épreuve. Ajoutez à cela un temps de réponse GtG de 1 ms et vous obtenez un allié redoutable pour l’action rapide. La dalle FastIPS FHD de 24,5 pouces assure des images éclatantes, sublimées par la certification DisplayHDR 400 et la technologie SmartContrast pour des contrastes profonds et dynamiques.

Pour optimiser le confort, Philips équipe son écran d’un hub USB et d’un support réglable en hauteur. De plus, la connectique se veut complète avec deux HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un hub USB et une sortie casque. Les pros apprécieront également les fonctionnalités pensées pour la compétition, comme le SmartImage Game qui permet d’ajuster rapidement l’affichage selon le jeu, ou encore le Smart Crosshair pour une précision accrue dans les FPS.

Philips Evnia 25M2N5200U: Une expérience immersive et confortable

Au-delà de la performance brute, Philips soigne aussi l’expérience utilisateur. Les technologies LowBlue et Flicker-Free limitent la fatigue oculaire lors des longues sessions de jeu. Côté image, le mode Stark ShadowBoost vient améliorer la lisibilité dans les zones sombres, un vrai plus pour ne rien rater de l’action lors des compétitions acharnées.

L’ergonomie n’est pas oubliée : le socle pivotant, inclinable et ajustable en hauteur permet d’adapter le poste de jeu à toutes les préférences. En bref, chaque détail repousse les limites pour offrir une expérience optimale, qu’on soit pro ou simple passionné de gaming.

Avec le Philips Evnia 25M2N5200U, la marque démontre qu'elle comprend les besoins des joueurs exigeants en quête de l'excellence.