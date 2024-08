AGON PRO AG276QZD2 : La victoire technologique ultime pour le gaming !

L’innovation dans le monde du gaming atteint des sommets avec la sortie du dernier monitor de la série AGON PRO, le AG276QZD2 par AGON by AOC. En effet, ce moniteur gaming de 26,5″ est une véritable merveille technologique, bénéficiant d’un panneau QD-OLED, d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d’un temps de réponse GtG de 0,03 ms. Ainsi, jouer dessus devient un pur plaisir !

Un moniteur gaming AGON conçu pour les pros

Le AG276QZD2 d’ AGON se distingue par ses excellents taux de rafraîchissement et de réponse. De plus, sa technologie G-Sync garantit une expérience de jeu sans bavures ni saccades. En outre, le General Manager de TPV USA Corp, James Melendez, ne tarit pas d’éloges sur ce nouveau joyau technologique. Il affirme qu’il « fixe un nouveau standard dans l’industrie du moniteur de gaming

Non content d’être performant, ce moniteur brille aussi par son design soigné et sa finition en métal anodisé noir. L’écran est équipé de plusieurs options de commodité, comme un mécanisme de libération rapide pour une installation facile. Il dispose également d’un câble de gestion en caoutchouc pour minimiser l’encombrement du bureau. Il est même fourni avec un cadenas Kensington pour sécuriser l’appareil lorsqu’il est utilisé en public.

Technologie QD-OLED : Le meilleur du meilleur

Le AG276QZD2 présente une technologie QD-OLED (Quantum Dot Organic Light Emitting Diode), combinant les avantages des technologies OLED et Quantum dot. En conséquence, cette série de AGON offre une très grande précision des couleurs et une luminosité accrue. De plus, elle garantit un contraste supérieur, de meilleurs angles de vision et une efficacité énergétique améliorée. Par conséquent, jouer à des jeux en haute résolution ou créer du contenu devient un véritable plaisir pour les yeux.

AGON : Garantie exceptionnelle et disponibilité

AOC établit un nouveau standard avec la garantie Re-Spawned. Les modèles AGON et AGON Pro, comme le AG276QZD2, bénéficient d’une garantie de remplacement avancé de 4 ans. Cette garantie inclut une protection de 4 ans contre les pixels morts et une couverture accidentelle d’un an. Ne cherchez plus, c’est l’assurance de tranquillité que tous les gamers recherchent.

Intéressé ? La bonne nouvelle, c’est que ce concentré de technologie est disponible dès maintenant sur Amazon pour $599.99. N’hésitez pas à vous le procurer et à partager votre avis avec nous. Après tout, qui pourrait résister à une telle machine de guerre ?