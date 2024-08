Le film Halloween aura bientôt droit à deux nouveaux jeux

L’automne approche à grands pas, et qui dit automne dit aussi saison d’Halloween. Chaque année, les aficionados d’horreur attendent des pépites, et cette fois, les gamers seront spécialement servis. Une icône mythique de l’épouvante arrive donc dans le monde du jeu vidéo, après 40 ans d’absence sur les consoles. Ce n’est autre que Mike Myers, qui fera donc son retour avec deux nouveaux jeux Halloween. Attention, ça va slasher !

Deux nouveaux jeux Halloween, signés John Carpenter

Considéré comme l’un des plus grands films d’horreur jamais réalisés, Halloween est rapidement devenu une référence dans le genre. Au centre de l’intrigue du film se trouve Michael Myers, le tueur en série qui a fait trembler le monde du ciné en 1978. L’antagoniste a indubitablement laissé sa marque à Hollywood, et aujourd’hui, il prépare son retour dans le monde du jeu vidéo.

39 ans après le premier Halloween sorti sur Atari 2600 (1983), deux nouveaux jeux vidéo basés sur la franchise sont en cours de production. En effet, Boss Team Games, le développeur de Evil Dead : The Game, a récemment annoncé l’acquisition des droits de la licence. Mieux encore : il ne va pas créer un, mais deux jeux tirés des films !

De plus, les deux jeux Halloween seront développés avec l’aide de plusieurs producteurs des films. John Carpenter, le réalisateur du film original de 1978 et joueur invétéré, est également de la partie. Il contribuera à au moins l’un des deux titres, tournant sous le moteur Unreal Engine 5.

John Carpenter est lui-même un grand fan de jeux vidéo, et c’est sûr, ceci apportera un grand atout dans la réalisation des deux jeux. Pour le moment, le studio reste silencieux sur les détails du projet. On ne sait donc pas quand les deux titres sortiront, et sur quelle plateforme. Tout ce que l’on sait, c’est que Boss Team Games souhaite permettre aux joueurs de “revivre des moments du film” et d’incarner des personnages emblématiques des films Halloween.