PS5 Pro et Xbox Series Pro : des jeux en cours de développement pour la prochaine génération de consoles

En novembre, cela fera deux ans que les PS5 et Xbox Series ont été commercialisées. Sans grande surprise, une mise à jour Pro de ces consoles est en cours de développement. En effet, un nouveau rapport vient de confirmer que des kits de développement ont été envoyés aux studios afin qu’ils travaillent et optimisent leurs jeux pour cette prochaine génération.

Crédit photo : Forbes

En général, le cycle de vie d’une console comporte des versions mises à jour en milieu de vie (mid-gen). Nous retrouvons ainsi la PS4 et la PS4 Pro ainsi que la Xbox One et la Xbox One X. Outre plus de puissances, ces dernières avaient notamment apporté une nouveauté majeure : la prise en charge de la qualité 4K.

Alors que les Xbox Series ainsi que les PS5 vont bientôt fêter leurs deux ans, leurs versions mises à jour commencent à faire parler d’elles. L’insider Tez2, réputé pour ses fuites autour de Rockstar, vient en effet de partager sur les forums de GTA que « la plupart des studios AAA devraient avoir reçu les kits de développement des mises à jour de mid-gen ou devraient les recevoir au début de la nouvelle année ». A noter, l’informateur affirme être sûr de ses affirmations, et qu’elles ne sont pas de simples prédictions.

Pour rappel, la PS4 avait profité d’une version mise à jour, la PS4 Pro, seulement trois ans après sa sortie ; contre 4 ans pour la Xbox One X, succédant à la Xbox One. Il semble ainsi probablement que les PS5 Pro et Xbox Series arrivent en fin d’année 2023, voire 2024, si le calendrier des constructeurs est le même que pour leur précédente génération de consoles.

Pour rappel, Nintendo aussi travaille sur une prochaine génération de console. Des kits de développement 4K sont en effet déjà à disposition des développeurs, probablement pour la tant attendue Switch Pro. Elle devrait, tout comme les PS5 Pro et Xbox Series Pro avoir de meilleures performances que la génération actuelle.

