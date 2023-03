Test – Carte d’extension Seagate pour Xbox Series X/S : gagner du stockage sans perdre en performances, ça a un prix !

Conçue en partenariat avec Microsoft, les cartes d’extension Seagate pour Xbox Series X et Series S sont les seules et uniques solutions de stockage équivalentes aux performances du SSD interne des consoles. Déclinées en trois capacités (512 Go, 1 To et 2 To), ces dernières ont cependant un coût important allant de 159 euros à 439 euros. Reste maintenant à savoir si cet investissement vaut le coût. La réponse dans notre article !

Un stockage limité sur les Xbox Series X et Seriers S

Le problème des Xbox Series X et Series S est simple : le stockage interne. Avec des jeux prenant de plus en plus de place, les SSD intégrés sont très vite remplis. Pour rappel, la Xbox Series X ne dispose que de 802 Go d’espace utilisable, et la Xbox Series S de 364 Go. Il est ainsi essentiel pour les gros joueurs, notamment ceux abonnés aux Xbox Game Pass, de profiter d’un stockage externe.

Nous sommes cependant face à un problème. Les disques durs et SSD traditionnels ne sont pas optimisés pour les dernières consoles de Microsoft. En effet, ils peuvent uniquement stocker et lancer des jeux non optimisés pour Xbox Series X/S. Pour profiter de ces titres, il est ainsi nécessaire de les transférer vers le SSD interne afin d’exploiter les capacités de ces consoles (Xbox Velocity Architecture, temps de chargements réduits, Raytracing ou encore fréquence d’affichage montant jusqu’à 120 Hz).

Une solution pour des performances optimales, la carte d’extension Seagate

Pour pallier à ce problème de stockage, Microsoft a travaillé avec Seagate pour proposer des cartes d’extension optimisées pour les Xbox Series X et Series. Embarquant un SSD NVMe PCIe 4.0, elles prennent la forme rectangulaire des anciennes cartes mémoires. Ces dernières sont déclinées en trois capacités : 512 Go, 1 To et 2 To ; pour un prix respectif de 159,99 euros, 249,99 euros et 439,99 euros.

Parfaitement optimisé pour les Xbox Series X/S, et offrant des performances et des avantages similaires à leur SSD interne, la carte d’extension Seagate est très facile à installer. Il suffit en effet d’enlever le cache du produit, puis de le brancher à l’arrière de votre console pour en profiter. Le stockage sera ensuite automatiquement reconnu au démarrage, et prêt à l’emploi.

Dans les paramètres des Xbox Series X/S, sachez qu’il est possible de choisir où stocker par défaut les nouveaux jeux télécharger. Il est aussi possible de les déplacer du SSD interne à la carte d’extension Seagate, et inversement. Outre le fait d’être facilement installable, le produit peut être retiré sans difficulté et crainte quand la console est éteinte, facilitant ainsi son transport.

Notre avis

La carte d’extension de Seagate est pour nous LE PRODUIT à avoir pour installer beaucoup de jeux sur Xbox Series X, et encore plus sur la Xbox Series S avec son stockage plus limité. Pour commencer, elle profite d’un design ultra-compact, facilitant au passage son transport, mais aussi son encombrement autour des consoles. L’installation est d’ailleurs facile comme bonjour, avec un port dédié à l’arrière.

Les gros bénéfices de cette solution sont bien évidemment du côté des performances, avec des résultats très proches au SSD interne des consoles. La carte d’extension Seagate prend ainsi en charge les jeux optimisés pour Xbox Series X/S, et les propres donc dans leur meilleure qualité.

Avec notre modèle 1 To, nous gagnons 920 Go de stockage. Le nombre de jeux supplémentaires installés grâce à ce nouvel espace de stockage variera ainsi en fonction des titres installés (AAA, AA, indépendants…). Il faut juste avoir en tête que les gros jeux avoisinent généralement les 50 Go (voire plus), les autres se trouvent généralement à 15 Go au maximum. Dans le cas où vous variez un peu les plaisirs, il est possible d’installer entre 20 et 30 jeux vidéos grâce à cette extension de stockage Seagate.

En somme, ce produit est la parfaite solution pour avoir des jeux supplémentaires sous la main, tout en profitant complètement des performances des Xbox Series X et Series S. Cependant, un gros point négatif est de la partie : le prix.

Investir 149,99 euros en plus à l’achat d’une Xbox Series S pour la carte d’extension Seagate de 512 Go par exemple, revient à acheter une Xbox Series X. Le modèle de 1 To atteint à 50 euros près le tarif de la Xbox Series S, et la 2 To à 60 euros de la Series X. La mauvaise nouvelle dans l’histoire, c’est que le prix de vente baisse rarement, et/ou faiblement.

En plus de cela, il s’agit de la seule solution permettant de profiter des jeux optimisés pour Xbox Series X et Series S. Il est ainsi très triste de voir qu’aucune concurrence n’est disponible sur le marché, alors que la PS5 permet d’installer tout SSD NVMe PCIe Gen4 x4.