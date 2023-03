WWDC 2023 : rendez-vous le 5 juin pour découvrir iOS 17, le casque Reality Pro ou encore le MacBook Air de 15 pouces

Rendez-vous le 5 juin pour la conférence de lancement de la WWDC 2023. Voici l’annonce d’Apple pour cette semaine ! La firme à la pomme s’apprête ainsi à revenir en force juste avant l’été, avec de nouvelles mises à jour (iOS 17, macOS 14, watchOS 10…) et de nouveaux produits (casque Reality Pro, Mac Pro ou encore MacBook Air 15 pouces).

Apple nous donne enfin un rendez-vous pour cette année 2023 : la WWDC, se déroulant du 5 au 9 juin. En effet, nous avons uniquement eu droit à des communiqués de presse annonçant de nouveaux produits (HomePod 2, iPad Pro M2, MacBook Pro 14″ et 16″ M2 Pro et M2 Max) depuis la keynote de septembre dernier (iPhone 14, Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2…).

Dans le billet de blog d’annonce, Susan Prescott, vice-président monde des relations avec les développeurs chez Apple, rappelle tout d’abord : « La WWDC est l’une de nos périodes préférées de l’année chez Apple, car elle nous permet d’entrer en contact, que ce soit en ligne ou en personne, avec les développeurs talentueux du monde entier qui rendent cette communauté si fantastique ».

Le cadre ajoute que « L’édition 2023 de la WWDC s’annonce comme la plus grande et la plus exaltante que nous ayons organisée jusqu’à présent et nous avons hâte de rencontrer nombre d’entre vous en ligne et en personne au cours de cet évènement très spécial ! ». Comme d’habitude, nous devrions y découvrir les nouvelles mises à jour majeures des produits Apple lors de l’évènement de lancement du 5 juin, et donc pour cette session 2023 : iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10, et tvOS 17.

Cependant, un petit nouveau devrait être de la partie : xrOS, système d’exploitation du premier casque de réalité mixte d’Apple, qui devrait au passage être présenté par Apple lors de l’évènement. À noter, le carton d’invitation fait penser au « réseau de lentilles pancake » utilisé dans les casques, a supposé l’application Halide dans un tweet.

Specifically, the WWDC invite resembles what is called a pancake lens array (🥞yum!), which is often used in… VR goggles. pic.twitter.com/TlVhat2cAr — Halide (@halidecamera) March 29, 2023

D’autres nouveaux produits sont aussi envisagés durant la WWDC 2023, dont le très attendu Mac Pro sous puce Apple Silicon ; ainsi que le MacBook Air de 15 pouces avec puce M3.