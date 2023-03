Avatars 3D, Galaxy S23, Nothing Phone (2) – Tech Express

Dans cette édition du Tech Express, découvrez les avatars 3D pour les visioconférences avec Microsoft Teams, la fonctionnalité exclusive du Galaxy S23 qui arrive sur d’autres smartphones Galaxy, le lancement imminent du smartphone haut de gamme Nothing Phone (2), les fuites sur les fiches techniques, le design et les prix des Motorola Edge 40 et Edge 40 Pro avant leur annonce, ainsi que le nouveau smartphone d’entrée de gamme Honor 70 Lite disponible en France.

Netflix dévoile sa sélection de nouveaux contenus pour avril 2023, notamment les séries Transatlantique, L’écume de la guerre, Acharnés, Toujours là pour toi, Sweet Tooth et Bienvenidos A Edén, ainsi que les films Chupa, Hunger, Seven Kings Must Die, Scarface, Les misérables et Tous en scène 2. Deux nouveaux jeux pour smartphones et tablettes seront également proposés par Netflix.

Samsung devrait bientôt rendre la fonctionnalité Image Clipper, qui permet d’extraire des éléments de ses photos, disponible sur des modèles plus anciens de Galaxy. Cette fonctionnalité était jusqu’à présent réservée aux modèles haut de gamme de la marque, mais devrait arriver sur les Galaxy S21 et S22 en avril 2023, selon un leaker. Image Clipper permet d’extraire des éléments de ses photos en effectuant un appui prolongé dessus.

Nothing annonce son retour sur le marché des smartphones en 2023 avec le Nothing Phone (2) haut de gamme. La certification indienne confirme qu’il sera équipé d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran AMOLED 120 Hz et d’une batterie de 5 000 mAh. Sa sortie est prévue avant la fin de l’année et pourrait être commercialisée aux États-Unis.

Motorola prévoit de lancer deux nouveaux smartphones, les Edge 40 et Edge 40 Pro, dotés d’écrans OLED de 6,55 à 6,7 pouces avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz, une étanchéité IP68 et des modules photo principaux de 50 Mpx. Le modèle haut de gamme serait équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage UFS 4.0, tandis que le modèle standard proposerait un processeur MediaTek Dimensity 8020 et 8 Go de RAM. Le prix de lancement du Edge 40 Pro serait de 899 euros.

Honor lance son nouveau modèle d’entrée de gamme, le Honor 70 Lite, en France au prix de 199 euros. Doté d’un écran LCD TFT, de 4 Go de RAM, d’une puce Snapdragon 480 Plus et de 128 Go de stockage interne, il possède également une caméra selfie de 8 Mpx et un module photo arrière avec un capteur principal de 50 Mpx. La batterie de 5 000 mAh est compatible avec la charge rapide 22,5 W.

C’est tout pour cette édition du Tech Express, on espère que vous avez apprécié les nouvelles sur les avatars 3D pour les visioconférences, la fonctionnalité Image Clipper sur les smartphones Galaxy, le retour de Nothing sur le marché des smartphones avec le high-end Nothing Phone (2), les fuites sur les fiches techniques des Motorola Edge 40 et Edge 40 Pro avant leur annonce, ainsi que le nouvel entrant d’Honor, le smartphone d’entrée de gamme Honor 70 Lite disponible en France. Restez à l’affût pour notre prochaine édition, où nous apporterons de nouvelles nouvelles sur la technologie. N’hésitez pas à partager vos commentaires et à partager cet article avec vos amis.