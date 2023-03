Netflix : les séries et films disponibles en avril 2023

Avril 2023 approche à grands pas. Pour l’occasion, Netflix est venu partager sur les réseaux sociaux sa sélection des nouveautés du mois (séries, films, documentaires, animes et jeux).

Pour faire rapide, nous pouvons citer l’arrivée des nouvelles séries Netflix Transatlantique, L’écume de la guerre et Acharnés ; mais aussi la suite de Toujours là pour toi, Sweet Tooth et Bienvenidos A Edén. Pour la partie film, les productions originales Chupa, Hunger, Seven Kings Must Die (fin de la saga The Last Kingdom), ou encore Aka prendront place sur la plateforme de streaming. Des films emblématiques comme Scarface, Les misérables ou encore le dessin animé Tous en scène 2 arrivent aussi durant le mois prochain.

Pour plus de détails, retrouvez toute la sélection de Netflix pour les sorties d’avril 2023 à la suite de notre article, avec quelques bandes-annonces au passage.

Les nouvelles séries Netflix du mois

1er avril :

Jojo’s Bizarre Adventure – Partie 1 (Phantom Blood), Partie 2 (Battle Tendency), Partie 3 (Stardust Crusaders) et Partie 4 (Diamond Is Unbreakable).

4 avril :

L’écume de la guerre.

6 avril :

Acharnés.

7 avril :

Jusqu’ici tout va bien ;

Transatlantique.

8 avril :

Les liens sacrés du divorce.

12 avril :

Attentat de Boston : Le marathon et la traque.

14 avril :

Queenmaker.

17 avril :

Oggy Oggy – Saison 2.

18 avril :

L’art d’être riche.

19 avril :

L’Empire des chimpanzés.

26 avril :

Workin’ Moms – Saison 7.

27 avril :

Toujours là pour toi – Saison 2 Partie 2 ;

Sweet Tooth – Saison 2.

Non datés :

Vinland Saga – Saison 2 ;

Bienvenidos A Edén – Saison 2.

Les films disponibles sur Netflix en avril 2023

1er avril :

Les misérables ;

Mon roi ;

Scarface ;

Room ;

Barbie apprentie princesse.

5 avril :

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now.

7 avril :

Chupa.

8 avril :

Hunger.

14 février :

Seven Kings Must Die.

18 avril :

Le Date le plus long.

19 avril :

Power Rangers : toujours vers le futur ;

Invisible Man.

27 avril :

Last Night In Soho ;

Tous en scène 2.

28 avril :

Aka.

Pour finir, sachez que deux nouveaux jeux pour smartphones et tablettes seront proposés par Netflix en avril 2023 : Terre Nil (bientôt) et Mighty Quest: Rogue Palace (18 avril).

