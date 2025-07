UGREEN MagFlow 25W, une avancée puissante pour la recharge sans fil

UGREEN MagFlow 25W révolutionne la recharge mobile sans fil. Cette nouvelle batterie externe vient d’obtenir la certification Qi 2.2, une première mondiale. Grâce à cette avancée, UGREEN pose un nouveau standard en matière de rapidité et de sécurité pour nos appareils du quotidien. Découvrons ensemble ce que cette innovation change pour vous.

UGREEN MagFlow 25W : la première batterie externe certifiée Qi 2.2

La UGREEN MagFlow 25W est désormais la toute première batterie externe à recevoir la certification Qi 2.2. Cette norme récente garantit une puissance de charge sans fil jusqu’à 25 W. Elle répond à des exigences strictes de sécurité et de compatibilité. UGREEN prouve ainsi son engagement envers l’innovation et l’exigence. Dès sa sortie, la MagFlow 25W promet des recharges plus rapides et fiables que jamais pour tous vos appareils compatibles.

Recharge sans fil rapide et sécurisée pour iPhone et Samsung

Cette batterie externe utilise la technologie MagSafe, parfaite pour les utilisateurs d’iPhone. De plus, elle prend aussi en charge les mobiles Samsung et d’autres produits certifiés Qi 2.2. Vous pouvez donc profiter d’une recharge sans fil rapide sur différents modèles, actuels et futurs. Sa gestion thermique avancée assure une utilisation en toute sécurité, même lors de recharges fréquentes. Vous n’avez plus à choisir entre vitesse et fiabilité.

Des fonctionnalités innovantes pour une utilisation quotidienne

La MagFlow 25W se distingue par sa conception compacte et pratique. Elle est idéale pour les trajets quotidiens, les déplacements ou les moments d’attente. Avec son support magnétique, elle se fixe aisément sur votre appareil. Sa portabilité et son efficacité font d’elle un choix polyvalent. Vous pouvez l’utiliser d’une seule main et rester mobile. L’autonomie et la sécurité n’ont jamais été aussi accessibles.

En résumé, la UGREEN MagFlow 25W offre une expérience de recharge moderne, rapide et sûre. Premier produit certifié Qi 2.2, elle accompagne l’évolution des usages mobiles en Europe et ailleurs. Son design et ses performances la placent en tête des solutions d’énergie nomade. N’attendez plus pour passer à une recharge sans fil de nouvelle génération !

