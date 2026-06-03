Les lunettes connectées d’Apple ne verraient pas le jour avant la fin de l’année 2027

Apple revoit ses plans et impose un nouveau calendrier pour son entrée sur le marché des wearables intelligents. Dans sa dernière newsletter Power On pour Bloomberg, l’expert Mark Gurman révèle que le constructeur californien repousse le développement de ses lunettes connectées. Ce projet d’envergure, que les équipes techniques développent sous le nom de code N50, subit un report stratégique majeur qui redéfinit totalement les attentes du secteur.

Un calendrier de déploiement largement bousculé pour les lunettes connectées d’Apple

L’expert de Bloomberg indique que le géant californien prévoit désormais de dévoiler ses lunettes connectées vers la fin de l’année 2027. Cette nouvelle échéance modifie considérablement les prévisions initiales. Ces dernières tablaient sur une présentation dès la fin de l’année 2026 suivie des premières livraisons au début de l’année 2027. Avec ce report d’un an, les consommateurs devront vraisemblablement attendre l’horizon 2028 pour voir l’appareil arriver effectivement sur le marché et garnir les rayons des boutiques physiques et virtuelles.

Une personnalisation accrue pour se démarquer de la concurrence ?

Malgré ces ajustements temporels, Apple peaufine activement sa stratégie marketing et commerciale afin de frapper fort dès son entrée sur ce segment. Pour séduire un large public et s’imposer face aux alternatives existantes, la marque à la pomme préparerait quatre styles de montures différents. Apple proposerait également une palette de coloris exclusifs. Cette approche esthétique viserait à transformer ce concentré de technologie en un véritable accessoire de mode personnalisé.

Par ailleurs, cette différenciation esthétique s’avère essentielle à une époque où le secteur s’anime fortement. Par exemple, sur le marché de la réalité augmentée Acer défie Xreal et Apple avec ses lunettes AR Vision GR0. Ce délai supplémentaire offre également un avantage indirect de taille. La raison en est que le produit bénéficiera d’emblée des avancées logicielles majeures du groupe.

L’intégration de l’intelligence artificielle comme principal atout

Ce report d’agenda comporte un avantage technique majeur pour les futurs utilisateurs. Les lunettes N50 intégreront nativement la toute nouvelle version de l’assistant vocal de la marque, enrichie par l’écosystème Apple Intelligence. Les utilisateurs profiteront ainsi directement de cette mise à niveau logicielle d’envergure. Elle est souvent comparée aux initiatives de Siri 2.0, la mise à jour secrète d’Apple pour rattraper son retard face à ChatGPT. L’assistant sera alors pleinement mature et opérationnel pour offrir une interaction contextuelle et fluide à travers les verres de l’appareil.

Par ailleurs, Apple ne conçoit pas uniquement son produit comme une extension de l’iPhone. En effet, le géant explore des fonctionnalités médicales concrètes. Le constructeur étudie la possibilité d’utiliser la réalité augmentée pour corriger ou améliorer activement la vision des utilisateurs. Cela transformera ainsi ces lunettes en un véritable dispositif de santé.

Une bouffée d’oxygène pour la concurrence directe

Ce changement de programme fait indéniablement les affaires de Meta. Ce dernier conserve le champ libre pour installer durablement ses produits dans le quotidien des consommateurs. Par ailleurs, l’entreprise de Mark Zuckerberg a déjà consolidé sa position sur le marché. Et ce, grâce au succès de sa deuxième génération de lunettes Ray-Ban Meta AI. Ces dernières proposent une autonomie accrue malgré un tarif plus élevé. En repoussant son entrée en scène, Apple laisse à son rival une opportunité en or pour fidéliser les premiers adoptants de cette technologie.