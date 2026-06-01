Siri 2.0 : La mise à jour secrète d’Apple pour rattraper son retard face à ChatGPT

Apple s’apprête à dévoiler la nouvelle version de son assistant vocal lors de la prochaine WWDC. Face à une concurrence toujours plus agressive dans le domaine de l’IA, la firme de Cupertino réagit. Elle prépare le lancement de Siri 2.0 pour la rentrée prochaine. Les récentes révélations partagées par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg mettent en lumière les changements esthétiques et fonctionnels à venir.

Une interface repensée inspirée des meilleurs robots conversationnels

L’assistant personnel d’Apple abandonne son approche classique pour adopter une structure beaucoup plus proche des standards actuels de l’intelligence artificielle. Les fuites indiquent que la marque intègre une application entièrement dédiée à Siri. Celle-ci est calquée sur le fonctionnement de ChatGPT ou Claude. Cette interface textuelle propose un champ de saisie accompagné d’un bouton pour ajouter des pièces jointes et d’une option pour la dictée vocale. L’utilisateur peut également retrouver ses interactions passées sous la forme de petites cartes regroupées dans un menu d’historique.

Un accès instantané et omniprésent à Siri depuis n’importe quel écran

Apple optimise l’accessibilité de son outil au sein du système d’exploitation. Un simple glissement vertical depuis le haut de l’écran permet d’invoquer Siri à tout moment, peu importe l’application active. Ce mécanisme rappelle fortement l’intégration de Gemini sur les smartphones Android concurrents. Lors de l’activation, une zone de dialogue apparaît directement au niveau de la Dynamic Island pour recueillir la requête textuelle ou vocale de l’utilisateur. Cela garantit une navigation fluide et sans interruption.

L’intelligence artificielle s’empare des applications natives d’iOS

La mise à jour vers iOS 27 ne se limite pas à une simple modification de l’assistant vocal. En effet, elle transforme en profondeur plusieurs applications phares de l’écosystème Apple. Le module de l’appareil photo reçoit des optimisations majeures pour permettre à Siri d’analyser instantanément les images capturées par l’objectif. De son côté, l’application Photos bénéficie d’outils d’édition avancés propulsés par l’intelligence artificielle pour retoucher et sublimer les clichés. Enfin, le système intègre un correcteur orthographique hautement performant, également basé sur des modèles d’IA générative.

Par ailleurs, cette refonte s’accompagne d’une gestion stricte des données personnelles. Pour cause, Siri s’apprête à tout effacer afin de déployer la nouvelle arme d’Apple pour protéger votre vie privée.

Un défi d’intégration technique pour éviter une nouvelle déception

Bien que ces nouveautés promettent de combler le retard accumulé par Apple ces deux dernières années, la prudence reste de mise. Des sources internes rapportent que les ingénieurs de la firme rencontrent encore des difficultés notables pour harmoniser ces différentes fonctionnalités d’intelligence artificielle au sein du système d’exploitation. Le public découvrira lors de la WWDC si Apple réussit son pari technologique ou si les utilisateurs devront composer avec des fonctionnalités incomplètes lors du lancement officiel.