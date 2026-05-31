Samsung prépare une Galaxy Watch 9 Classic surprise dotée de l’intelligence artificielle Gemini

Une découverte récente change la donne pour les amateurs de montres connectées. En effet, l’application mobile Google Wear OS vient de révéler des indices précis concernant les futurs modèles du constructeur. Samsung s’apprête visiblement à bousculer son calendrier habituel en commercialisant une Galaxy Watch 9 Classic dès cet été. Cette nouvelle itération réserve une surprise de taille puisqu’elle intègrera directement l’intelligence artificielle de Google.

Un calendrier bousculé pour la Galaxy Watch 9 Classic

Jusqu’à présent, Samsung renouvelait sa gamme de montres premium selon un cycle bisannuel strict. La marque alternait ses versions afin de proposer la fameuse lunette rotative physique tous les deux ans. Le public a ainsi découvert la Galaxy Watch 4 Classic en 2021, la Galaxy Watch 6 Classic en 2023, puis la récente Galaxy Watch 8 Classic en 2025. Selon cette logique, le modèle suivant devait logiquement s’appeler Galaxy Watch 10 Classic et sortir un an plus tard. Cependant, les lignes de code de la dernière mise à jour de l’application Wear OS brisent cette régularité. À ce propos, les possesseurs d’anciens modèles surveillent aussi les fonctionnalités logicielles. D’autant plus que la Galaxy Watch 4 recevra finalement la mise à jour Wear OS 6.

Les analystes ont repéré trois nouveaux noms de code informatiques dans l’application de Google : « fresh9 », « projectv2 » et « wise9 ». La désignation « fresh9 » correspond à la future Galaxy Watch 9 standard, succédant à la génération précédente. Le terme « projectv2 » désigne quant à lui la Galaxy Watch Ultra 2, qui viendra doubler la mise deux ans après le premier modèle premium de la marque. La surprise provient de la mention « wise9 ». Cette nomenclature fait directement écho au nom de code de la génération antérieure. Cela confirme le développement actif d’une véritable Galaxy Watch 9 Classic pour la saison estivale. Le numéro associé garantit qu’il s’agit d’un produit inédit et non d’une simple mise à niveau technique ou d’une extension de l’espace de stockage.

L’intelligence artificielle Google Gemini s’invite au poignet

La fiche technique de cette montre connectée demeure encore mystérieuse. Néanmoins, les fuites logicielles mettent déjà en lumière une fonctionnalité majeure. Apparemment, Samsung compte introduire l’option « raise-to-talk » sur sa gamme de montres. Cette technologie permet de solliciter l’assistant virtuel Gemini par un simple mouvement du bras. L’utilisateur aura seulement besoin de lever le poignet pour initier une commande vocale et interagir avec l’intelligence artificielle, à l’image des options déjà disponibles sur les appareils concurrents de Google.

Cette intégration matérielle s’accompagne d’efforts constants de la marque pour optimiser l’autonomie générale de ses accessoires. Par exemple, Samsung introduit une fonction pour préserver la batterie sur le long terme sur ses récentes productions. Il s’agit là d’un atout indispensable pour soutenir la consommation énergétique liée aux requêtes IA de Gemini.

Le constructeur dévoilera officiellement l’ensemble des caractéristiques et le design de la Galaxy Watch 9 Classic lors de son prochain événement mondial. La célèbre conférence Galaxy Unpacked se tiendra au cours du mois de juillet. C’est effectivement une période idéale pour confirmer les ambitions de l’entreprise sur le marché des technologies portables.