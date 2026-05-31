The Witcher 3 : CD Projekt RED ravive la légende avec une nouvelle extension

Dix ans d’existence, et pas une seule ride. Et c’est bien normal, car notre protagoniste du jour ne vieillit pas ! Il y a quelques jours, CD Projekt RED a annoncé un nouveau DLC de The Witcher 3: Wild Hunt, 11 ans après sa sortie sur nos machines. Ce dernier conclut donc la trinité d’extension pour ce qui est sans doute le meilleur Action-RPG de la décennie, aux côtés de Hearts of Stone (2015) et Blood and Wine (2016).

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Songs of the Past : la nouvelle extension pour The Witcher 3

C’est l’annonce inattendue qui relance la machine Witcher sur le devant de la scène. Selon l’annonce de CD Projekt RED, Songs of the Past remettrait Geralt de Riv au centre de l’aventure, avec une nouvelle intrigue scénarisée. Cette troisième extension est également associé à un studio partenaire, Fool’s Theory, déjà composé de développeurs ayant travaillé sur la licence Witcher.

Pour le moment, aucune image de gameplay n’est encore disponible, l’extension étant en cours de développement. Par contre, on a déjà un visual key inédit, et plus important, une fenêtre de sortie : 2027.

Revoyez vos configurations PC !

En parallèle à cette annonce, CD Projekt RED a confirmé une mise à jour importante des configurations PC requises pour jouer à The Witcher 3, applicable avec l’arrivée de Songs of the Past. “Ces exigences minimales reflètent l’évolution des capacités matérielles et des pratiques d’utilisation des logiciels depuis notre dernière mise à jour des configurations requises”, explique le studio polonais.

Les nouvelles exigences minimales sont donc les suivantes, si vous voulez (re)jouer à The Witcher 3 et sa prochaine extension :

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM)

: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT (8 Go VRAM) Mémoire vive : 12 Go de RAM

: 12 Go de RAM Stockage : 70 Go sur SSD obligatoire

: 70 Go sur SSD obligatoire Système d’exploitation : Windows 11 64-bit uniquement

: Windows 11 64-bit uniquement API graphique : DirectX 12 uniquement

Ce changement marque un tournant important pour le jeu. Désormais, les HDD ne seront donc plus prises en charge au profit exclusif du SSD. La compatibilité avec Windows 10 est également mise au placard, ainsi que le support des anciennes architectures matérielles non maintenues.