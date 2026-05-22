Tales of ARISE débarque en édition complète sur Nintendo Switch 2

C’est maintenant au tour de Nintendo d’accueillir le dernier (et très acclamé) opus de la série Tales of sur sa nouvelle console hybride. Près de cinq ans après son lancement initial, Bandai Namco a officiellement annoncé l’arrivée de Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition sur Nintendo Switch 2. Cette version, exclusive à la console, regroupe le titre principal de 2021 et son extension narrative sortie en 2023. Et ça sort demain !

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L’histoire

Sorti à l’origine en 2021, Tales of ARISE plonge les joueurs dans un monde divisé entre deux planètes : Dahna et Rena. Grâce à leur avance technologique, Rena a réduit les habitants de Dahna en esclavage et exploitent leur énergie vitale pour alimenter leur propre civilisation. L’histoire suit Alphen, un Dahnan amnésique incapable de ressentir la douleur. Déterminé à renverser les Seigneurs renans, il décide de prendre part à la bataille pour la libération de sa planète et rejoint un groupe de résistance.

Au cours de son périple, Alphen fait la rencontre de Shionne. Contrairement à lui, cette Renane possède un pouvoir qui inflige la souffrance à quiconque la touche. Malgré leurs origines opposées, ils unissent leurs forces et entreprennent un voyage à travers Dahna pour libérer ses peuples. Leur quête évolue rapidement en une lutte plus large, révélant les secrets du conflit entre Dahna et Rena, ainsi que les véritables enjeux politiques et existentiels qui lient les deux mondes.

Quant à l’extension Beyond the Dawn, elle se déroule un an après la conclusion du scénario principal. Malgré la chute des Seigneurs et la fin du conflit majeur, les tensions entre Dahnans et Renans restent profondes. Le groupe d’Alphen croise alors la route de Nazamil, une jeune fille prise au cœur d’un nouvel affrontement politique.

Bandai Namco évoque plus de vingt heures de contenu supplémentaire avec de nouvelles quêtes et une suite narrative centrée sur les conséquences des événements du jeu principal.

L’annonce a été faite lors du Nintendo Direct Partner Showcase, accompagné d’une nouvelle bande-annonce. Disponible sur Switch 2 à partir du 22 mai 2026, Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition embarque l’intégralité du jeu de base ainsi que le DLC Beyond the Dawn. Bandai Namco promet également d’y intégrer des quêtes supplémentaires centrées sur les protagonistes principaux du jeu, ainsi que des costumes bonus et contenus additionnels déjà commercialisés auparavant.

Enfin, l’éditeur confirme une sortie physique et numérique pour Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition. Toutefois, l’édition physique à 49,99 euros ne contient pas les données du jeu sur la cartouche, vu qu’il s’agit d’une Game-Key Card.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :