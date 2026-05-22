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Precisely AWS : boostez la sécurité de vos communications clients

il y a 1 heureDernière mise à jour: 22 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
Precisely propose ses solutions CCM sur AWS pour plus de sécurité et de conformité.

La transformation digitale s’accélère, notamment dans les secteurs réglementés. Aujourd’hui, Precisely, expert en intégrité des données, innove en proposant ses solutions EngageOne Compose et EngageOne Vault en déploiement natif sur AWS. Cette évolution majeure permet aux entreprises de gérer leurs communications clients directement sur leur cloud sécurisé, sans perdre la maîtrise des données ni la conformité. Découvrons comment ces fonctionnalités changent la donne pour la gestion des communications clients.

Nouveaux déploiements de Precisely sur AWS pour les CCM

Avec le lancement natif sur AWS, Precisely simplifie le passage au cloud pour les entreprises. Le déploiement d’EngageOne Compose et Vault sur AWS évite le transfert de données sensibles vers des solutions externes. Les clients restent propriétaires de leurs données, tout en bénéficiant de la performance d’AWS. Cette solution cible surtout les secteurs soumis à de fortes exigences de gouvernance et de conformité.

Modernisation des communications clients dans le cloud

Désormais, les entreprises peuvent moderniser leurs communications clients sans réinventer tout leur système. Precisely permet de conserver les workflows existants tout en migrant progressivement vers le cloud. Grâce à l’automatisation et l’IA, il devient plus simple d’analyser et d’optimiser les interactions clients. L’évolutivité du cloud assure une gestion fluide des pics de volume, pour un engagement client renforcé.

Sécurité, évolutivité et conformité grâce à AWS

Les solutions Precisely sur AWS offrent de nombreux avantages essentiels :

  • Déploiement sécurisé sur l’environnement AWS du client, garantissant la protection des données
  • Évolutivité automatique pour répondre instantanément aux pics de charge
  • Réduction des tâches opérationnelles grâce à l’automatisation
  • Conformité assurée à chaque étape du cycle de vie des communications

En gardant le contrôle total, les entreprises se prémunissent contre les risques liés à la perte de données ou au non-respect des réglementations.

En résumé, Precisely AWS marque une avancée importante pour la gestion des communications clients. Les entreprises bénéficient d’un équilibre parfait entre gouvernance, innovation et sécurité tout en profitant de la puissance du cloud. Cette solution ouvre la voie à une expérience client plus agile et conforme, essentielle dans le contexte actuel de digitalisation.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 1 heureDernière mise à jour: 22 mai 2026
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La rédac

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