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ZTE booste l’IA et transforme positivement la connectivité en Amérique latine

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 mai 2026
2 minutes de lecture
ZTE présente ses avancées IA et réseaux pour une connectivité plus performante.

ZTE renforce sa position de leader de la technologie lors du GSMA M360 LATAM 2026. L’entreprise chinoise a présenté ses dernières innovations. L’accent est mis sur la fusion entre l’IA et les réseaux, avec pour objectif de soutenir la transformation digitale de l’Amérique latine.

L’intégration de l’IA et des réseaux au cœur de la stratégie ZTE

Durant le sommet, ZTE a développé une vision ambitieuse pour le futur de la connectivité. La société promeut l’intégration bidirectionnelle de l’intelligence artificielle et des réseaux. Cette approche favorise une évolution du modèle d’affaires, en répondant parfaitement aux nouveaux besoins du secteur. ZTE vise à transformer les opérateurs locaux en véritables acteurs de l’économie numérique. Cette stratégie baptisée « Tous pour l’IA, l’IA pour tous » doit permettre de bâtir des réseaux plus intelligents.

Des solutions intelligentes et écologiques pour l’Amérique latine

ZTE investit massivement pour améliorer les infrastructures sur le continent. L’entreprise a intégré l’IA dès la conception des réseaux pour optimiser les ressources et réduire les coûts. Grâce à des technologies avancées, comme la nouvelle unité de bande de base 5G, l’efficacité et la performance réseau sont en hausse. Par ailleurs, la consommation d’énergie a chuté de 38 %. Plus de 37 000 équipements modernes sont déjà installés dans des pays comme le Chili, le Brésil, le Pérou et l’Équateur. Cela permet d’économiser des millions en électricité et de protéger l’environnement.

Les innovations ZTE pour une connectivité adaptée à chaque région

Pour répondre à la diversité du continent, ZTE propose des solutions adaptées à chaque situation. En ville, avec son partenaire chilien Millicom, la technologie Qcell assure un accès gigabit dans tous les immeubles. Dans les zones rurales, la solution RuralPilot déployée au Brésil apporte une couverture fiable et facile à entretenir, même au cœur de l’Amazonie. Enfin, ZTE adapte aussi ses offres pour répondre aux besoins des foyers, garantissant à chaque famille une connexion stable et rapide.

En conclusion, ZTE s’impose comme un acteur clé dans la transformation numérique de l’Amérique latine. Grâce à l’intégration de l’IA, à des solutions écologiques et à des innovations adaptées, la marque contribue activement au développement d’un écosystème numérique durable et inclusif. De grandes avancées sont attendues pour l’avenir, plaçant ZTE au centre de la révolution technologique régionale.

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il y a 4 minutesDernière mise à jour: 21 mai 2026
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La rédac

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