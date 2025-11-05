Actualités

Bahreïn Golden License : un succès qui booste l’économie locale

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 4 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Bahreïn Golden License attire 4,4 milliards USD et dynamise la croissance économique.

Le Bahreïn Golden License fait des vagues dans l’économie mondiale. Cette initiative attire des investissements majeurs et positionne l’île comme un acteur clé de l’innovation. Avec une nouvelle vague de projets, Bahreïn confirme son ambition de devenir un pôle d’affaires incontournable dans le Golfe.

Les nouveaux projets Golden License propulsent l’économie de Bahreïn

Récemment, le gouvernement de Bahreïn a annoncé 4,4 milliards de dollars d’investissements par le biais de la Golden License. Cette mise en avant est le fruit de quatre projets majeurs, révélés lors de la conférence Gateway Gulf. Ceux-ci promettent de créer plus de 1 100 emplois et touchent plusieurs domaines : technologie, immobilier et industrie verte. Ces investissements apportent une réelle dynamique à l’économie locale et ouvrent de nouvelles perspectives pour l’île.

Des investissements stratégiques pour la diversification sectorielle

Le programme Bahreïn Golden License attire des leaders mondiaux. Parmi eux, on compte Oracle et Beyon qui s’associent pour un centre de données cloud souverain. Le groupe Binaa Al Bahrain, avec Eagle Hills, repense l’urbanisme à Bahreïn. Arla Foods, géant laitier danois, développe sa gamme à Bahreïn et vise de nouveaux marchés internationaux. Enfin, Foulath Holding investit dans une infrastructure solaire innovante. Ces exemples illustrent la volonté de Bahreïn de diversifier son économie.

La transformation digitale et l’emploi au cœur de la stratégie

Bahreïn mise sur la transformation digitale et l’emploi. L’initiative a déjà permis à l’économie non pétrolière de représenter plus de 85 % du PIB. Le secteur financier, suivi de l’industrie, est en pleine expansion grâce à ces nouveaux projets. La main-d’œuvre locale, éduquée et bilingue, attire les entreprises et favorise la création d’emplois stables.

Pour conclure, la réussite du Bahreïn Golden License prouve l’attractivité de l’île auprès des grands investisseurs internationaux. Diversification, innovation et emplois sont désormais au cœur de la stratégie économique de Bahreïn. Le pays poursuit sa croissance et confirme sa place de leader dans la région du Golfe, tout en préparant activement son avenir.

Lisez notre dernier article tech : Test – QuietOn 4 : Silence premium

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 4 novembre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

Articles similaires

SERES affiche des résultats remarquables et multiplie les succès dans le secteur NEV.
SERES en pleine ascension grâce à une croissance exceptionnelle
il y a 1 heure
app store web
Apple transforme son site web App Store en véritable vitrine d’applications consultables en ligne
il y a 3 heures
whatsapp windows 11
WhatsApp : l’application sur Windows 11 connaîtra quelques changements majeurs
il y a 5 heures
PL-Universe Robotics lance ProWhite Robot 2.0 et s’allie à JD.com pour l’export.
PL-Universe Robotics signe un accord prometteur avec JD.com
il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page