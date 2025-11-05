SERES en pleine ascension grâce à une croissance exceptionnelle

La marque SERES connaît une ascension remarquable dans l’industrie automobile. Avec ses résultats financiers solides et l’expansion de sa gamme AITO, elle s’impose comme une référence dans le secteur des véhicules électriques de luxe. Découvrons ensemble comment SERES redéfinit les standards du marché des NEV (véhicules à énergie nouvelle).

Des résultats financiers record pour SERES sur les neuf premiers mois

Sur les trois premiers trimestres 2025, SERES affiche des chiffres impressionnants. Son revenu a atteint 110,534 milliards RMB. Son bénéfice net a grimpé à 5,312 milliards RMB, en hausse de 31,56% par rapport à l’an passé. Cette performance place SERES parmi les acteurs les plus performants du secteur automobile chinois. L’entreprise doit cette croissance à sa stratégie ambitieuse et à sa capacité à répondre aux attentes du marché.

AITO : une gamme de véhicules innovants aux chiffres de livraison élevés

La gamme AITO montre un succès retentissant. Plusieurs modèles, comme le AITO M9, ont battu des records de livraison. Le M9 s’est écoulé à plus de 250 000 exemplaires en seulement 21 mois. Le M8, tourné vers la famille, dépasse les 100 000 livraisons et maintient sa place de leader sur son segment. Plus récemment, le nouveau M7 a conquis le marché avec 20 000 ventes en 36 jours. Ce dynamisme prouve l’attrait des clients pour la marque.

L’innovation technologique place SERES en tête du secteur NEV

SERES doit également son succès à l’innovation. L’entreprise investit dans les technologies d’électrification et de systèmes intelligents. La plateforme MF, le Super Range Extender et la sécurité intelligente sont quelques-unes des avancées majeures. Grâce à ces efforts, SERES a reçu le Golden Bull Most Valuable Investment Award, et progresse rapidement parmi les 500 plus grandes entreprises chinoises. Son introduction en bourse à Hong Kong en octobre 2025 marque une étape clé. Elle devient le premier fabricant de NEV de luxe coté à la fois en Chine continentale et à Hong Kong, renforçant sa position d’innovateur.

En conclusion, SERES bouscule l’industrie des véhicules électriques de luxe grâce à sa croissance exceptionnelle, l’expansion de sa gamme AITO et ses innovations technologiques. La double cotation en bourse promet un avenir encore plus brillant pour la marque, déjà reconnue par ses clients et le marché.

Lisez notre dernier article tech : Bully Online : le jeu culte de Rockstar renaît grâce à un projet multijoueur