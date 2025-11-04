Bully Online : le jeu culte de Rockstar renaît grâce à un projet multijoueur 

Porté disparu depuis plus de quinze ans, Bully retrouve une seconde jeunesse grâce à un groupe de moddeurs passionnés. Leur projet, baptisé Bully Online, transforme le jeu de Rockstar en un monde multijoueur dynamique rappelant GTA Online. L’école de Bullworth semble prête à rouvrir ses portes, et cette fois, pour accueillir toute une génération de joueurs nostalgiques. On vous en dit plus dans les lignes ci-dessous.

Voir également : Animal Crossing: New Horizons s’offre une nouvelle vie sur Switch 2 avec la nouvelle mise à jour 3.0

Le retour inattendu de Bullworth Academy

Annoncé fin octobre 2025 par le créateur de contenu SWEGTA, Bully Online est un projet communautaire visant à faire revivre Bully: Scholarship Edition sous un tout nouveau jour. Plus qu’un simple mod, il s’agit d’une véritable refonte en ligne du jeu culte sorti en 2006. Les joueurs y retrouveront l’univers de Bullworth Academy et de sa ville environnante, cette fois connectés à d’autres joueurs du monde entier.

Les développeurs promettent un monde ouvert multijoueur truffé d’activités. On peut entre autres accéder à des mini-jeux scolaires, des défis entre étudiants, des affrontements dans la cour, des courses de vélos et même un système d’économie interne pour acheter maisons, vêtements ou véhicules. À cela s’ajoute un mode roleplay permettant d’incarner différents personnages de l’école.

Découvrez Bully Online dans la vidéo ci-dessous :

Une early access pour Bully Online prévue dès décembre

Selon les informations partagées sur la page Ko-fi du projet, une phase d’accès anticipé devrait débuter en décembre 2025. Les contributeurs pourront y accéder contre un don d’environ 8 dollars, avant une sortie publique prévue en 2026. L’équipe assure que le mod sera gratuit à terme, mais qu’un soutien financier permet juste d’accélérer le développement et les tests.

Néanmoins, ces moddeurs en herbe ont spécifié quelques détails importants quant à la légalité de Bully Online. Techniquement, il repose sur le moteur original du jeu et divers outils de modding avancés. Le mod nécessitera donc une copie légitime du jeu original pour fonctionner. Il ne modifie également que l’exécutable du jeu et charge seulement le contenu que l’équipe a créé.

“Ce qui nous importe vraiment, c’est d’offrir aux fans un moyen amusant de revivre le jeu grâce au jeu en ligne. C’est pourquoi nous prévoyons de rendre le mod gratuit pour le public en 2026. Si Take-Two ou Rockstar Games ont des problèmes avec ce que nous faisons, ils peuvent facilement me contacter pour en discuter”, déclare SWEGTA.

Rockstar Games, connu pour sa fermeté envers les mods non officiels, n’a pour l’instant émis aucun commentaire. Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution des choses quand nous aurons la réaction du studio.