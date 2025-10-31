Animal Crossing: New Horizons s’offre une nouvelle vie sur Switch 2 avec la nouvelle mise à jour 3.0

Trois ans après sa dernière grande mise à jour, Animal Crossing: New Horizons revient sur le devant de la scène avec un vent de fraîcheur. Nintendo a confirmé l’arrivée d’une édition optimisée pour la Switch 2, accompagnée d’une mise à jour gratuite 3.0 pour tous les joueurs. Au programme : graphismes rehaussés, nouvelles activités insulaires et fonctionnalités sociales inédites. Tous les détails ci-dessous !

Prévue pour le 15 janvier 2026, Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition n’est pas une simple réédition. Cette version profite pleinement des capacités techniques de la nouvelle console : résolution 4K en mode TV, avec des textures plus fines et une fluidité revisitée. Le jeu pourra également accueillir jusqu’à 12 joueurs simultanément en ligne, un net bond par rapport à la limite précédente de huit.

Nintendo a également imaginé de nouveaux outils pour rendre le gameplay d’Animal Crossing: New Horizons encore plus intuitive. Le « mégaphone », qui utilise le micro de la Switch 2, permettra d’appeler directement les habitants par leur nom. Les nouveaux Joy-Con introduisent quant à eux un mode « souris » pour décorer, dessiner ou écrire plus naturellement. Enfin, la fonction CameraPlay exploitera la connectivité USB pour partager des moments de jeu avec les amis via webcam.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition coûtera 64,99 $ à sa sortie. Il sera également disponible sous forme de pack de mise à niveau au prix de 4,99 $ si vous possédez déjà le jeu pour la Switch de première génération.

Une mise à jour 3.0 gratuite et généreuse

Si vous avez déjà la version originale d’Animal Crossing: New Horizons sur votre Switch, pas de panique ! Nintendo ne vous a pas oublié. La mise à jour gratuite 3.0, disponible le même jour, ajoute une foule de contenus qui prolongent l’expérience sans frais supplémentaires. L’une des principales nouveautés est l’ouverture d’un hôtel-resort tenu par la famille de Kapp’n, où les joueurs pourront décorer des chambres à thème et gagner une nouvelle monnaie exclusive.

Le stockage domestique passe désormais à 9 000 objets, permettant même d’y ranger arbres, arbustes et fleurs. Resetti signe aussi son grand retour, offrant un service de “remise à zéro” de votre île pour repartir de zéro sans tout perdre.

Enfin, la mise à jour introduit la fonctionnalité “Slumber Island”. Cette dernière permet de créer et sauvegarder jusqu’à trois îles distinctes via le service Nintendo Switch Online. Des collaborations thématiques, notamment avec LEGO et d’autres franchises Nintendo, viendront compléter ce contenu déjà généreux.

Découvrez toutes ces nouveautés d’Animal Crossing: New Horizons en vidéo :