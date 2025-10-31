Ne manquez pas les jeux PlayStation Plus de ce mois de novembre 2025 !

Il y a quelques heures, Sony a dévoilé les jeux gratuits du mois de novembre pour les abonnés PlayStation Plus Essential. La sélection ne manque pas de saveur : on a de l’aventure, du sport automobile et des batailles absurdes menées par des bonshommes désarticulés. C’est sûr, les joueurs PS4 et PS5 auront de quoi varier les plaisirs ! Voici tout ce qu’il faut savoir sur les trois titres du mois.

La sélection PlayStation Plus de novembre : Stray, EA Sports WRC 24 et Totally Accurate Battle Simulator

Lancé en 2022 et rapidement devenu culte, Stray revient en vedette dans la sélection PlayStation Plus de novembre. Ce jeu d’aventure poétique vous plonge dans la peau d’un chat errant dans une cité cyberpunk habitée par des robots.

Mêlant exploration, énigmes et émotions, Stray est une expérience singulière où l’on s’attache autant à son héros à quatre pattes qu’à l’univers qu’il traverse. Une occasion aux joueurs de (re)découvrir cette pépite indé saluée pour sa direction artistique et sa narration minimaliste.

Les amateurs de vitesse seront également ravis. EA Sports WRC 24 vous fera revivre les licences officielles du championnat du monde de rallye (WRC) pour novembre. Les bolides y sont fidèlement modélisés et des tracés exigeants, afin de pousser l’immersion à son paroxysme. Grâce à la puissance de la PS5, les sensations de glisse et les effets de boue sont plus crédibles que jamais.

Une vraie claque pour les fans de simulation automobile !

Enfin, le troisième jeu du mois joue la carte du fun décomplexé. Totally Accurate Battle Simulator (TABS pour les intimes) vous invite à créer des affrontements délirants entre armées improbables. Vous aurez par exemple des chevaliers contre des mammouths, ou encore des archers contre des poulets géants. Son moteur physique volontairement chaotique et son humour absurde en font un jeu parfait pour décompresser après une journée de travail.

Entre aventure, adrénaline et fous rires, le line-up de novembre 2025 pour PlayStation Plus s’annonce généreux. Si vous êtes abonné, vous pouvez jouer à ces trois jeux dès le 4 novembre jusqu’au 1ᵉʳ décembre prochain.