Geekplus crée l’exploit avec sa station robotisée sans personnel

La logistique vit une nouvelle révolution. Geekplus, géant mondial des robots d’entrepôt, lance une station de préparation de commandes unique. Grâce à un bras robotisé intelligent, l’automatisation franchit un cap inédit. Ce système promet des entrepôts sans personnel où rapidité, précision et sécurité sont au rendez-vous.

Les atouts de la nouvelle station à bras robotisé Geekplus

La station se distingue par son intelligence immédiate. Formée sur une immense base de données réelles, elle reconnaît et saisit des milliers de produits différents, même ceux aux formes irrégulières. Grâce à sa conception modulaire, l’installation et le déploiement sont ultrarapides : seulement 48 heures sont nécessaires. Cette flexibilité répond parfaitement aux besoins changeants des entreprises, même lors de pics d’activité.

Le cœur de la révolution signée Geekplus réside dans la vitesse et la précision. La coordination des flux fonctionne sans accroc, avec des performances 24h/24 et 7j/7. La solution intègre des fonctions avancées comme la vérification Double Pick et la numérisation automatique. Résultat : une efficacité multipliée, des taux d’erreurs proches de zéro et des coûts d’intégration réduits. Les entreprises profitent ainsi d’une logistique fiable, réactive et économique.

Des solutions sur mesure pour les entrepôts sans personnel

Geekplus propose une gamme complète, avec une compatibilité totale avec ses robots AMR. Cette nouvelle station s’intègre facilement aux systèmes existants. Elle gère à la fois la préparation de commandes en temps réel pour répondre instantanément aux besoins du e-commerce et la préparation par lots pour optimiser les rendements. Tous les secteurs y trouvent leur compte : pharmacie, vente au détail, industrie ou prestataires logistiques.

En conclusion, Geekplus impose un nouveau standard dans l’automatisation d’entrepôt. Leur bras robotisé intelligent apporte sécurité, vitesse et flexibilité. Grâce à cette innovation clé, l’avènement des entrepôts sans personnel est désormais plus proche que jamais. Pour toute entreprise qui aspire à une logistique moderne, Geekplus incarne la référence à suivre.

Lisez notre dernier article tech : 5 raisons (ou pas) de jouer à Civilization VII sur PC si vous êtes fan de CIV VI