Comment Fortnite est devenu le musée ultime de la culture Pop

Si quelqu’un vous avait dit en 2017 que Fortnite accueillerait un jour des concerts d’Ariana Grande, vous permettrait d’incarner Dark Vador et ferait s’allier Goku et Batman, vous l’auriez probablement ri au nez. Mais quelques années plus tard, nous y voilà : Fortnite est passé d’un battle royale original à un véritable musée de la culture pop qui continue de se surpasser chaque saison.

Comment un jeu mettant en scène une centaine de personnes s’affrontant sur une île a-t-il pu évoluer pour devenir l’équivalent numérique du Comic-Con ? Analysons ce phénomène.

Plus qu’un simple jeu – Une scène pour la culture

Le génie de Fortnite réside dans sa capacité à allier gameplay et spectacle. Dès le début, Epic Games a compris qu’il ne s’agissait pas seulement de créer un jeu de tir, mais aussi un terrain de jeu social. Lorsque l’événement « The End » a fait le buzz sur Internet en 2019, il était clair que Fortnite ne se résumait plus à remporter des Victory Royales. Il s’agissait d’être « là », dans l’instant présent, avec des millions d’autres personnes.

Cette approche a permis à Fortnite de devenir la toile de fond ultime pour les collaborations. Qu’il s’agisse d’un portail Stranger Things dans un centre commercial, d’un claquement de doigts de Thanos au milieu d’un match ou d’un concert complet de Travis Scott vu par plus de 12 millions de personnes en direct, Fortnite traite son univers de jeu comme une galerie tournante de moments culturels.

Vous ne vous contentez pas de le jouer, vous le portez

Parlons des skins. Les cosmétiques des personnages de Fortnite sont devenus l’un des moyens les plus directs pour les joueurs de s’exprimer, et Epic en est conscient. Que vous incarniez Spider-Man, Master Chief ou un personnage original de Fortnite vêtu d’un costume de banane, votre apparence est une déclaration.

Et c’est là que les V-Bucks entrent en jeu. Ces pièces de monnaie utilisées dans le jeu vous permettent d’accéder à la boutique du musée, où vous trouverez des « cadeaux » tels que des sabres laser, des emotes et des collaborations avec des marques allant de Nike à Naruto. Chaque nouvelle saison s’accompagne d’un nouveau Battle Pass et de skins à durée limitée qui disparaissent si vous les manquez, encourageant ainsi les joueurs à collectionner comme s’ils étaient les conservateurs de leur propre identité numérique.

Événements Fortnite = moments culturels partagés

L’une des caractéristiques les plus marquantes de l’évolution de Fortnite dans la culture pop réside dans ses événements en direct. Il ne s’agit pas simplement de cinématiques, mais d’expériences participatives. Imaginez l’engouement suscité par Avengers : Endgame, mais dans un jeu vidéo. Que vous aidiez Jonesy à stabiliser la réalité dans Zero Crisis ou que vous flottiez dans un voyage psychédélique pendant la tournée Rift d’Ariana Grande, ces événements transforment Fortnite en une capsule temporelle pour les fans.

Et cela ne ralentit pas. De nouvelles collaborations voient le jour presque chaque semaine. LEGO, Billie Eilish, Attack on Titan, Eminem et même des maisons de couture comme Balenciaga ont fait leur apparition. Fortnite ne suit pas les tendances, il les crée.

Le métaverse avant le métaverse

Bien avant que quiconque ne sache ce qu’était réellement un métaverse, Fortnite en construisait discrètement un. Entre son mode Battle Royale, son mode Créatif et ses nouveaux ajouts tels que Fortnite Festival et LEGO Fortnite, le jeu offre quelque chose pour tout le monde, des fusillades intenses aux sessions de construction décontractées entre amis.

Il ne s’agit plus d’une seule chose. Il s’agit de tout et de tout le monde. Fortnite est désormais un lieu où vos goûts musicaux, vos obsessions de fan et vos compétences en matière de jeux vidéo se rencontrent dans un immense terrain de jeu numérique chaotique et magnifiquement organisé.

Où aller ensuite ?

À mesure que Fortnite continue d’évoluer, les frontières entre le jeu, la culture et l’identité s’estompent de la meilleure façon possible. Que vous vous lanciez dans l’aventure pour les collaborations, les combats ou simplement pour passer du bon temps avec vos amis en mode Créatif, une chose est sûre : Fortnite est devenu bien plus qu’un simple jeu.

Si vous souhaitez approfondir votre expérience ou agrandir votre collection d’objets cosmétiques épiques, une place de marché numérique comme Eneba est un moyen intelligent d’obtenir des V-Bucks à un prix avantageux, et peut-être même de mettre la main sur ce skin collaboratif avant qu’il ne disparaisse à jamais.

Outre un vaste catalogue, un accès instantané aux codes, des informations claires sur les régions et une assistance, Eneba propose également des cartes cadeaux pour Xbox, PSN et Steam, qui vous permettent de recharger votre portefeuille au lieu de rechercher une clé spécifique, avec des informations globales ou spécifiques à une région affichées directement sur la page du produit.