Ragnarok Zero: Global séduit avec son test bêta ouvert exceptionnel

Le monde des MMORPG fête une nouveauté très attendue. Ragnarok Zero: Global lance son tout premier Open Beta Test (OBT) sur PC. Joueurs d’Asie du Sud-Est, d’Europe et d’Océanie sont invités à explorer Midgard ensemble. Découvrez ici tout ce qu’il faut savoir sur ce lancement événement.

Découverte de l’Open Beta Test de Ragnarok Zero : Global

L’Open Beta Test de Ragnarok Zero: Global démarre officiellement le 20 mai 2026. Les tests s’étendent jusqu’au 27 mai 2026 pour permettre aux joueurs de vivre l’aventure avant sa sortie mondiale. Pour y accéder, il suffit de créer un compte GNJOY et télécharger le client depuis le site officiel.

Le jeu cible principalement les régions d’Asie du Sud-Est, d’Europe et d’Océanie. Ce serveur PC mondial est une première pour la licence, réunissant des fans de toutes origines.

Un gameplay modernisé fidèle au Ragnarok Online d’origine

Ragnarok Zero: Global propose une expérience fidèle au jeu mythique, tout en intégrant des améliorations modernes. Voici quelques nouveautés majeures :

Interface revisitée : une navigation et des commandes plus intuitives.

: une navigation et des commandes plus intuitives. Champ de vision élargi : mieux voir le monde de Midgard.

: mieux voir le monde de Midgard. Combat automatique : idéal pour une progression fluide.

: idéal pour une progression fluide. Déplacements simplifiés : moins de trajets inutiles.

: moins de trajets inutiles. Nombreux emplois et classes à tester.

Grâce à un abonnement, les joueurs profitent d’un MMORPG plus juste, sans pression excessive d’achat intégré.

Événements exclusifs et récompenses pour le lancement OBT

De nombreux événements en jeu ponctuent l’Open Beta. Les participants peuvent remporter des récompenses uniques et des titres spéciaux en relevant des défis comme :

Se connecter chaque jour. Atteindre certains niveaux. Signaler des bogues. Participer à des concours de captures d’écran.

La communauté bénéficie aussi d’événements communautaires pour renforcer les liens entre aventuriers du monde entier.

Avec Ragnarok Zero: Global, Gravity Game Unite redonne vie à l’univers culte de Ragnarok Online. Les joueurs peuvent revivre l’expérience originelle avec un vent de modernité. N’attendez plus, téléchargez le client et plongez dès maintenant dans cette nouvelle aventure mythique.

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