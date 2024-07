Dragon Ball Sparking Zero : de nouveaux personnages dévoilés dans la nouvelle bande-annonce

Après le succès de Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco continue de régaler les fans de jeu de baston en annonçant Dragon Ball Sparking Zero. Et quoi de mieux pour ramener la hype qu’un jeu Dragon Ball à la sauce Tenkaichi ? Considéré par les fans comme étant le meilleur jeu de baston de la licence, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 est n’a pas connu de successeur depuis son lancement en 2007. Enfin, pas jusqu’à maintenant ! 17 ans plus tard, Dragon Ball Sparking Zero se confirme aujourd’hui avec une énième bande-annonce, dévoilant encore plus de personnages.

La nouvelle bande-annonce de Dragon Ball Sparking Zero :

Personnages et gameplay confirmés

Pour Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco décide d’abandonner la formule 2D de DB FighterZ. Au lieu de cela, il ramène le mode de vue en 3D des anciens Budokai Tenkaichi, pour le plaisir des nostalgiques. Le gameplay est également similaire, au vu des précédentes bandes-annonces. Bien sûr, de nouvelles mécaniques seront intégrées dans , mais il faudra encore attendre un peu avant d’avoir tous les détails.

Et pour suivre le modèle de son prédécesseur, Dragon Ball Sparking Zero embarquera non pas une dizaine, mais une centaine de personnages ! Au moment où on écrit ces lignes, Bandai annonce 164 personnages présents dans le roster, tous jouables au lancement du jeu. La nouvelle bande-annonce était l’occasion pour le développeur japonais de présenter les nouveaux personnages. Nous avons donc Super Vegito, Jiren, Roasie, Ribriane, Yajirobe, Spopovitch, Dabra, Anilaza, Goku Black Rosé, mais également le plus puissant des Goku : l’Ultra Instinct.

Pour rappel, les personnages ci-dessous rejoindront également le roster :

Trunks (Enfant)

Trunks (Enfant), Super Saiyan

Goten

Goten, Super Saiyan

Gotenks

Gotenks, Super Saiyan

Gotenks, Super Saiyan 3

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Kefla

Kefla Super Saiyan

Kefla, Super Saiyan 2

Vegetto

Vegetto, SSGSS

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), SSGSS

Zamasu Fusionné

Zamasu Fusionné, Corrompu

Dragon Ball Sparking Zero nous donne rendez-vous le 11 octobre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.