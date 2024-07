Un accord entre Apple et Google Gemini pourrait bientôt se conclure !

Jusqu’à présent, ChatGPT est le seul modèle d’intelligence artificielle qui est prévu s’intégrer aux appareils Apple. Néanmoins, The Verge a rapporté que les utilisateurs pourraient ne pas devoir attendre longtemps avant d’avoir d’autres choix. En effet, le journaliste Mark Gurman a déclaré dans sa newsletter Power On du dimanche 30 juin 2024 qu’un accord entre Apple et Google Gemini pourrait se profiler à l’horizon.

L’annonce de l’accord avec Google Gemini devrait se faire d’ici mi-novembre

Pour rappel, les rumeurs d’intégration de Gemini comme chatbot sur iOS 18 ne datent pas d’hier. Le vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, Craig Federighi, en a parlé en début juin. D’ailleurs, The Verge a rapporté qu’Apple pourrait annoncer un accord entre Google Gemini cet automne. Soit, entre mi-septembre et mi-novembre.

Une autre société d’intelligence artificielle est également en pourparlers avec Apple. Il s’agit d’Anthropic. Selon Gurman, il est possible qu’Apple conclue aussi un accord avec cette entreprise cet automne. Pour rappel, son IA s’appelle Claude. Néanmoins, Apple a écarté Meta des négociations car, selon le journaliste, son chatbot Llama ne répond pas aux exigences de la firme à la pomme.

Gemini et Claude devraient occuper les utilisateurs jusqu’à l’arrivée d’Apple Intelligence

Si Apple déploie autant d’efforts pour intégrer ces services d’IA dans ses appareils, ce serait pour travailler à son rythme sur son propre système d’IA générative : Apple Intelligence. Pour information, ce chatbot devrait sortir sous forme bêta cet automne. Il faut savoir qu’Apple veut que l’IA soit une source de profits directs. Et non, un simple amas de fonctionnalités visant à déplacer des produits matériels.

Selon Gurman, il n’est pas à écarter qu’Apple déploie des fonctionnalités d’Apple Intelligence uniquement sur abonnement. Même si c’était le cas, cela n’arriverait pas avant un certain temps. Pour le moment, Apple Intelligence n’est disponible que sur l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.