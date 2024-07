Galaxy Book4 Edge – Le Samsung de la révolution technologique : Pour une expérience informatique exceptionnelle

Préparez-vous pour un tout nouveau niveau d’expérience informatique ! Samsung lance son Samsung Galaxy Book4 Edge, un ajout étonnant à sa gamme de produits promettant de transformer notre façon de travailler, de jouer et même de créer.

Le futur est là avec le Samsung Galaxy Book4 Edge

Le Galaxy Book4 Edge est bien plus qu’un simple PC. C’est une véritable révolution, intégrant l’intelligence artificielle (IA) pour offrir performances et connectivité étonnantes. TM Roh, haut responsable chez Samsung, souligne que ce nouveau produit illustre parfaitement l’engagement de la firme envers le développement de l’IA.

Mais que signifie vraiment cette intégration de l’IA ? C’est simple. Le Galaxy Book4 Edge est optimisé pour toutes vos tâches, qu’elles soient professionnelles ou ludiques. Propulsé par un processeur Snapdragon® X Elite, il promet une puissance de calcul époustouflante. De plus, son intégration profonde avec les fonctionnalités de Galaxy AI et Lien avec Windows offre une expérience utilisateur inégalée. Tout cela sur un écran immersif qui vous plonge au cœur de l’action.

Boostez votre productivité et votre créativité

Avec le Galaxy Book4 Edge, tout est sur mesure pour stimuler votre productivité et votre créativité. Il combine l’IA embarquée et l’IA basée dans le cloud pour offrir une multitude de fonctionnalités disponibles même hors ligne. Générer des œuvres d’art à partir de textes n’est qu’un début. Ajoutez à cela les caractéristiques comme Sous-titres en direct et Retrouver, le tout baignant dans une sécurité de données des plus solides.

En ce qui concerne le design et l’ergonomie, le Galaxy Book4 Edge ne laisse rien au hasard. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 14 ou 16 pouces offre une expérience visuelle époustouflante. De plus, sa légèreté, sa longue autonomie et sa recharge rapide en font l’outil idéal pour ceux qui sont constamment en déplacement.

Le Galaxy Book4 Edge sera disponible à la vente à partir du 18 juin dans une sélection de pays dont la France. Il représente sans doute le futur des PCs. Est-ce que Samsung a réussi à créer le dispositif ultime alliant productivité, créativité et mobilité ? Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir.