Bing avec ChatGPT : Microsoft limite l’utilisation de l’intelligence artificielle

Microsoft s’est lancée à corps perdu dans l’intelligence artificielle avec la popularisation de ChatGPT. Cependant, l’introduction précoce de l’IA dans son moteur de recherche Bing n’a pas que du bon. Afin d’éviter des réponses inappropriées, l’entreprise vient de choisi de limiter le nombre de questions posées par session à seulement cinq.

ChatGPT a clairement démocratisé l’intelligence artificielle en proposant un excellent bot conversationnel (et gratuit). Face à cette situation, Microsoft est rapidement venue investir 10 milliards de dollars dans la société ayant créé l’IA : ChatGPT. Le retour sur investissement a été très rapide, avec l’implémentation de ChatGPT dans le moteur de recherche Bing (bientôt dans le navigateur Edge) ; mais aussi dans Team pour retranscrire les réunions, et prochainement dans la suite Office (Word, Excel, PowerPoint…).

L’ajout de ChatGPT dans Bing est pour le moment accessible sur invitation. Les utilisateurs pouvant s’y essayer ont d’ailleurs remarqué que l’intelligence artificielle pouvait aller jusqu’à les insulter, leur mentir et même les manipuler émotionnellement. Face à cette situation, Microsoft vient de réagir en effectuant un correctif assez simple.

La firme américaine a en effet déclaré que le bot conversationnel de Bing allait maintenant être limité à cinq questions par session (et 50 questions par jours). Lorsque cette dernière est atteinte, les utilisateurs seront invités à démarrer une autre session. Dans un billet de blog, Microsoft justifie cette décision de la façon suivante : « Nos données ont montré que la grande majorité des personnes trouvent les réponses qu’elles recherchent en moins de 5 tours et que seulement 1 % des conversations en ligne ont plus de 50 messages ».

Pour rappel, Microsoft alertait la semaine dernière les utilisateurs que les longues discussions avec ChatGPT via Bing (15 ou plus questions) pouvaient rendre le bot conversationnel répétitif dans ses réponses ainsi que l’incité/provoqué à « donner des réponses qui ne sont pas nécessairement utiles ou conformes au ton que nous avons choisi ». L’entreprise explique que limiter la discussion à cinq questions signifie que « le modèle ne sera pas confus », et ne tombera donc pas dans ses travers.