Netflix : trouver de nouvelles séries et films devient plus compliqué

Netflix vient de dire adieu à une de ses fonctionnalités : Lancer un titre. Permettant de rapidement découvrir de nouvelles séries, films et documentaires, cette dernière a tout simplement été supprimée car les utilisateurs ne l’utilisaient pas assez.

Durant la pandémie de Covid-19, où les confinements étaient monnaie courante, Netflix avait décidé d’introduire en avril 2021 la fonctionnalité Lancer un titre. En se basant sur votre historique de lecture, la plateforme de streaming proposait automatiquement une nouvelle série ou un nouveau film, un contenu non terminé ou encore un enregistré dans la section Ma liste.

Dans le centre d’aide de Netflix, nous apprenons désormais qu’elle n’est plus disponible depuis le mois de janvier 2023. Auprès du Wall Street Journal, un porte-parole de Netflix explique que la fonctionnalité a disparu car elle n’a pas assez été utilisée par ses abonnés. Il déclare par la suite : « Nous continuerons à explorer d’autres moyens de donner aux membres plus d’options et de moyens d’explorer et découvrir le contenu qu’ils veulent regarder ».

Rich Greenfild, analyste du cabinet LightShed Partners, explique notamment face à cette situation que « Netflix essaie beaucoup de choses, itère rapidement et élimine les éléments qui ne fonctionnent pas ». Il semble en effet logique que vu le non-succès de la fonctionnalité, il n’y avait aucun intérêt pour Netflix de la conserver.

Le choix de films ou séries à visionner reste au bon vouloir des abonnés. L’algorithme de la plateforme tendra tout de même toujours à suggérer de nouveaux contenus à découvrir en fonction de leur historique de lecture. Lancer un titre avait tout de même l’avantage de se laisser guider par Netflix, sans avoir à chercher et choisir dans une liste infinie de productions.

Comme dit plus haut, la bonne nouvelle reste que la plateforme de streaming a annoncé qu’elle cherchait toujours de nouvelles façons de faire découvrir facilement du contenu à ses abonnés.

