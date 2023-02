WhatsApp permet d’envoyer 100 photos en une fois, et ajoute le mode picture-in-picture sur iOS

La semaine dernière, WhatsApp est venu introduire quelques nouveautés. Pour les personnes ayant beaucoup de choses à partager, l’application de messagerie privée permet tout d’abord d’envoyer jusqu’à 100 photos et vidéos en une fois. Sur iOS, le mode picture-in-picture est désormais disponible. Il est ainsi possible de naviguer sur son iPhone tout en ayant un visuel sur votre interlocuteur.

Après avoir amélioré les status avec plusieurs fonctionnalités, WhatsApp est de retour avec des nouveautés bien plus intéressantes pour ses utilisateurs. Dans une mise à jour datant de la semaine dernière (numéro 2.22.24.73 sur Android), l’application de messagerie est tout d’abord venue introduire la possibilité d’ajouter une légende à des documents. Un ajout bien utile dans le cas où vous êtes habitué à envoyer régulièrement des documents, plus de précisions ne font jamais de mal à personne.

Du côté des groupes, WhatsApp leur permet désormais de proposer une description allant jusqu’à 500 caractères. Les avatars font ensuite de nouveau parler d’eux. Ils peuvent ainsi être créés et définis en tant que photo de profil ou utilisés comme autocollant. Ce n’est en soi pas une nouveauté inhérente à cette version, mais Meta a décidé de communiquer dessus dans les notes de sa dernière mise à jour.

Les nouveautés les plus intéressantes restent du côté du partage avec la possibilité d’envoyer des fichiers pesant jusqu’à 2 Go maximum ; mais aussi jusqu’à 100 photos et vidéos en une seule fois (contre 30 précédemment). Ce dernier ajout sera particulièrement utile pour les personnes qui ont beaucoup de choses à partager, notamment après un voyage ou un évènement.

Nous avons aussi appris l’ajout d’une fonctionnalité sur iPhone via la dernière mise à jour de WhatsApp sur iOS : le mode picture-in-picture. En quittant l’application de messagerie durant un appel vidéo, la conversation restera ainsi en premier plan. Cela permettra ainsi d’aller chercher des choses sur son smartphone, tout en voyant son interlocutrice ou interlocuteur. La version 23.3.77 apporte aussi les nouveautés précédemment citées.