WhatsApp améliore les status avec plusieurs fonctionnalités

Les statuts sur WhatsApp, ça vous dit quelque chose ? Mais si, cette fonctionnalité faisant office de stories. Sachez que Meta vient de s’atteler à améliorer cette dernière, histoire de convaincre tant bien que mal les utilisateurs de sa messagerie privée de son utilité. C’est ainsi que pas moins de cinq nouveautés viennent d’être ajoutées.

Dans un communiqué de presse publié ce mardi 7 février 2023, le groupe Meta est venu dévoiler les nouveautés de WhatsApp inhérentes aux status. Pour rappel, il s’agit purement et simplement d’une fonctionnalité de stories disparaissant au bout d’une durée de 24 heures, tout comme le fait la majorité des autres réseaux sociaux.

Pour séduire les utilisateurs de sa messagerie privée. Meta est venu dévoiler cinq nouveautés pour les status WhatsApp. Nous apprenons ainsi l’arrivée d’un sélecteur d’audience privée pour partager un statut avec simplement certains contacts. Il est ensuite possible de partager un statut vocal, soit un message audio de 30 secondes maximum.

Pour plus d’interactions, les status WhatsApp embarquent maintenant 8 émojis pour permettre aux utilisateurs de réagir facilement et rapidement aux contenus publiés par leurs contacts. Pour une mise en avant plus importante des status, un anneau est désormais présent autour des images de profil de vos contacts. En cliquant dessus, les stories s’ouvriront.

Dernier point, les status de WhatsApp proposent désormais un aperçu automatique des liens URL, laissant ainsi voir en un coup d’œil une partie du contenu partagé. À noter, l’ensemble de ces nouveautés WhatsApp sont en cours de déploiement dans le monde entier. Meta précise qu’elles devraient être accessibles à tous ses utilisateurs dans les semaines à venir.

