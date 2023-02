OnePlus Buds Pro 2 : lancement des écouteurs en France à 179 euros

OnePlus vient de revenir sur le marché des smartphones avec le OnePlus 11. La marque en a aussi profité pour proposer une nouvelle génération d’écouteurs : les OnePlus Buds Pro 2.

En ce mardi 7 février 2023, OnePlus a tenu une conférence de lancement pour annoncer de nouveaux produits. Nous avons ainsi eu l’occasion de découvrir la tablette OnePlus Pad, le clavier OnePlus Featuring 81 Pro, mais surtout le smartphone OnePlus 11. Les accessoires sont bien évidemment essentiels pour l’entreprise, qui en a profité pour officialiser le lancement à l’international des écouteurs OnePlus Buds Pro 2.

Par rapport à la première génération, une montée en gamme est bien évidemment de la partie. Tout d’abord, parlons de la partie audio. Les OnePlus Buds Pro 2 profitent d’un système de doubles transducteurs, avec un transducteur dynamique de 11 mm pour les basses et un autre de 6 mm pour les aigus. Nous trouvons au passage la technologie MelodyBoost Dual Drivers pour gérer ces deux composants. Au passage, les oreillettes prennent maintenant en charge le nouveau codec audio LC3 (et prochainement le LDHC 5.0 via une mise à jour logicielle); et proposent de l’audio spatial.

Sans grande surprise, la réduction de bruit active est de nouveau présente sur cette paire d’écouteurs. Grâce à trois micros, les OnePlus Buds Pro 2 peuvent ainsi réduire les nuisances sonores jusqu’à 48 dB. La marque annonce au passage un meilleur traitement des bruits de voix humaines. Du côté de la connectivité, nous retrouvons du Bluetooth 5.3 LE Audio. À noter, ces dispositifs prennent en charge de Fast Pair afin de permettre une connexion rapide aux appareils Android. Autre point intéressant, la latence a été réduite à 54 ms.

Au niveau de l’autonomie, les OnePlus Buds Pro 2 peuvent tenir jusqu’à 6 heures avec la réduction de bruit activée, contre 9 heures sans. Le boitier de recharge permet de monter tout cela à 39 heures d’écoutes. À noter, une fonction de charge rapide permet aux écouteurs de regarder 3 heures d’autonomie avec seulement 10 minutes de charge. Pour finir sur la fiche technique, sachez que les écouteurs ont la certification IP55 (résistance contre les éclaboussures) et que le boitier peut être rechargé sans fil.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro 2 seront disponibles en France à partir du 16 février au prix de 179 euros. Deux coloris ont été annoncés : noir et vert, plus précisément les mêmes teintes que le OnePlus 11.