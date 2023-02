OnePlus 11 : le nouveau haut de gamme arrive le 16 février en France à 849 euros

OnePlus vient de tenir une conférence de lancement pour la version internationale du OnePlus 11. Sans grande surprise, la fiche technique ne change pas beaucoup par rapport à la version chinoise, à l’exception de la surcouche logicielle (OxygenOS 13 au lieu de ColorOS 13). Nous découvrons aussi la date de sortie et le prix de ce nouveau modèle haut de gamme.

Au début du mois de janvier, le OnePlus 11 a été présenté en Chine. Comme d’habitude, les nouveaux smartphones de marques chinoises ont un lancement en deux étapes : en premier temps sur le marché chinois, puis quelque semaines ou mois plus tard à l’international. Vous l’aurez donc compris, en ce mardi 7 février 2023, nous en sommes à cette seconde étape pour le nouveau modèle haut de gamme OnePlus.

Pour commencer, parlons de la fiche technique du OnePlus 11. La fiche technique n’a pas spécialement changé par rapport à la version chinoise. Parlons tout d’abord de la seule différence : la surcouche Android 13. En effet, ColorOS 13 est de la partie en Chine, soit la surcouche d’Oppo (fruit du rapprochement entre les deux marques) ; contre OxygenOS 13 à l’international. À noter, la marque promet 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Succédant aux OnePlus 10T et OnePlus 10 Pro, ce nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus embarque tout d’abord de la dernière puce de Qualcomm : la Snapdragon 8 Gen 2. Cette dernière est d’ailleurs couplée à 12 ou 16 Go et 128, 256 ou 512 Go de stockage interne. Au niveau de l’affichage, le OnePlus 11 dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 3216 par 1440 pixels et un taux de rafraichissement allant de 1 Hz à 120 Hz.

Pour la partie photo, une caméra selfie de 16 Mpx se trouve à l’avant ; contre un module arrière avec capteur principal grand-angle Sony IMX890 de 50 Mpx, ultra grand-angle Sony IMX581 de 32 Mpx avec zoom optique x2 et téléobjectif Sony IMX709 de 48 Mpx. Passons à la partie batterie. Avec le OnePlus 11, nous retrouvons un accumulateur de 5000 mAh compatible avec la charge rapide filaire 100 W (0 à 100 % en 25 minutes).

Proposé en deux coloris (noir et vert), le OnePlus 11 sera disponible à partir du 16 février 2023 aux prix suivants :

849 euros pour la version 8/128 Go ;

919 euros en 16/256 Go.

À noter, les précommandes des smartphones permettent de profiter des avantages suivants : une paire d’écouteurs One Buds Pro 2 pour le modèle de base et une enceinte Bang et Olufsen pour le mieux équipé.