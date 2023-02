Xiaomi annone le Poco X5 Pro : capteur 108 Mpx, charge rapide 67 W et écran AMOLED 120 Hz dès 349 euros

Xiaomi est de retour avec deux smartphones suréquipés et abordables : les Poco X5 et X5 Pro. Sur ce second modèle, la marque propose une fiche technique alléchante dès 349 euros : un écran AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 67 W ; ou encore un module photo avec capteur principal de 108 Mpx.

Poco X5 Pro

Débutons avec le modèle le mieux équipé : le Poco X5 Pro. Pour commencer, ce modèle suit le Poco X4 Pro avec un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ ; un taux de rafraichissement adaptatif 120 Hz ; une caméra selfie de 16 Mpx centrée en haut de la dalle ; ainsi qu’un verre de protection Gorilla Glass 5.

Nous retrouvons aussi le même module photo arrière sur le Poco X5 Pro : capteur principal de 108 Mpx ; ultra grand-angle de 8 Mpx ; et macro de 2 Mpx. La partie autonomie reprend aussi les mêmes avantages que le Poco X4 Pro, soit une grande batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67 W.

Au final, la seule vraie nouveauté est du côté de la puissance. En effet, ce modèle a droit à une puce Snapdragon 778G 5G. Cette dernière est accompagnée de 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 2.2. À noter, ce modèle tourne sous MIUI 14, et a l’avantage pour les audiophiles d’avoir une prise jack 3,5 mm.

Poco X5

Trois coloris du Poco X5 Pro sont d’ores et déjà disponibles (bleu, vert et noir) au prix de 349,90 euros pour la version 6/128 Go et 399,90 euros en 8/256 Go. Pour information, ce second modèle profite jusqu’au 13 février d’une offre de lancement intéressante sur les sites mi.com et po.co : une montre connectée Poco Watch et un second bracelet offerts. Ces avantages sont aussi de la partie pour l’achat du Poco X5 8/256 Go.

Parlons ainsi de ce modèle plus accessible. Le Poco X5 embarque la même fiche technique que le modèle Pro, mais avec quelques petites modifications : une puce Snapdragon 695 ; une charge rapide 33 W ; une caméra selfie de 13 Mpx ; et un capteur principal de 108 Mpx à l’arrière. Le modèle 6/128 Go est vendu à 299,90 euros, contre 349,90 euros pour le 8/256 Go.

