Xiaomi annonce les Poco F4 et Poco X4 GT en France, de la puissance à prix abordable

Xiaomi vient de faire son retour sur le segment milieu de gamme avec deux smartphones : les Poco F4 et Poco X4 GT. Prochainement disponibles en France, ces modèles viennent proposer une nouvelle fois un très bon rapport qualité-prix, misant principalement sur les performances afin de satisfaire les joueurs.

Une fiche technique béton pour le Xiaomi Poco F4

Commençons par le Poco F4. Abandonnant les gâchettes du F4 GT et arborant un design plus sobre, ce modèle s’équipe tout d’abord d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz ; une définition Full HD+ ; une caméra selfie de 20 Mpx centrée en haut de l’écran ; ainsi qu’un verre de protection Gorrilla Glass 5.

À l’intérieur, Xiaomi a fait le choix d’introduire une puce 5G Snapdragon 870, profitant notamment de « la gamme de fréquence la plus élevée pour un smartphone Poco, à 3,2 GHz », couplée à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. À noter, une chambre à vapeur est de la partie pour refroidir le Poco F4.

Au niveau de la partie photo, le modèle arrière dispose de trois capteurs : un principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2 Mpx. L’autonomie est assurée de son côté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 67 W. Pour finir, les technologies NFC et Wi-Fi 6 sont présentes.

Les changements avec le Poco X4 GT

Avec le Poco X4 GT de Xiaomi, quelques différences sont de la partie. Tout d’abord, le design du module photo est plus classique, mais le smartphone se veut aussi plus épais (8,87 mm) et un peu plus lourd (200 gr) que le Poco F4.

Nous apprenons aussi que la puce Qualcomm Snapdragon 8100 a été remplacée par la MediaTek Dimensity 8100 ; la dalle est LCD, a une diagonale un peu plus petite (6,6 pouces) et que le taux de rafraichissement est plus élevé (144 Hz) ; la caméra selfie tombe à 16 Mpx ; et que la capacité de la batterie monte à 5080 mAh.

Disponibilités et prix en France

Concernant le Poco F4, Xiaomi annonce une tarification débutant à 399,90 euros en 6/128 Go, contre 449,90 euros en 8/256 Go. Disponible en trois coloris (noir, argent et vert), ce modèle sera proposé à 50 € moins cher du 27 juin au 2 juillet.

Pour le Poco X4 GT, comptez 379,90 pour la variante 8/128 Go et 429,90 pour la 8/256 Go. Disposant des mêmes coloris que le F4, ce modèle profite d’une réduction de 80 € du 4 au 9 juillet 2022.

À noter, Poco a dévoilé que les clients achetant un de ses smartphones auront droit à un service après-vente premium ainsi qu’un service de réparation d’écran gratuit pendant 6 mois après l’achat.