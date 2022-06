Forfait mobile 100 Go : sautez sur cette offre à moins de 10 euros !

Avec l’été qui vient de débuter, il est temps de se prélasser à l’extérieur ! Pour les plus vagabonds, un forfait avec beaucoup de données mobiles est une très bonne option pour rester connecté en tout temps. Bonne nouvelle, Cdiscount Mobile dispose en ce moment d’une offre à moins de 10 € par mois avec 100 Go en 4G. Plus précisément, l’opérateur propose un forfait à 8,99 euros chaque mois.

Le forfait mobile 100 Go de Cdiscount Mobile

Avec cette nouvelle offre, disponible à la souscription jusqu’au 28 juin 2022 minuit, Cdiscount Mobile propose une réponse intéressante aux personnes nécessitant des données mobiles à l’extérieur de leur domicile et ne pouvant pas accéder à un réseau Wi-Fi.

En effet, l’abonnement sans engagement à ce forfait mobile permet de profiter de 100 Go en 4G en France métropolitaine ; mais aussi de 13 Go à l’étranger (Europe et DOM). Nous retrouvons en suite les traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Pour rappel, le réseau utilisé par Cdiscount Mobile est celui de Bouygues Télécom.

Le forfait mobile Cdiscount Mobile avec 100 Go de données est proposé au tarif de 8,99 € par mois. Cette offre est sans engagement, et peut donc être résiliée à tout moment et sans frais.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.