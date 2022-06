AirPods Pro 2 : USB-C, nouveaux capteurs, fonction Localiser… les dernières infos sur les écouteurs

Pour cette fin d’année, Apple prépare une montagne de nouveaux produits. Parmi ces derniers, nous retrouvons les AirPods Pro 2. Une nouvelle fuite d’information du site 52audio vient d’ailleurs de préciser la fiche technique des futurs écouteurs, attendus pour la fin d’année 2022.

Nous apprenons par exemple que le boitier adopterait un port USB-C et pourrait être détectable via Localiser ; qu’un capteur de fréquence cardiaque et de température serait de la partie ; ou encore qu’une nouvelle puce H1 offrirait de meilleures performances audio.

Rendus : Darvik Patel

Les nouveautés des AirPods Pro 2

Aux dernières nouvelles, les rumeurs pointaient du doigt que les AirPods Pro 2 adopteraient un form factor similaire à la génération actuelle. Une nouvelle fuite d’information de 52audio vient réaffirmer que le design serait similaire aux AirPods Pro, mais avec une touche de AirPods 3. Le plus intéressant reste tout de même les nouveautés technologiques annoncées par le site.

Selon 52audio, les AirPods Pro 2 disposeraient tout d’abord d’un nouveau capteur permettant de mesurer la fréquence cardiaque des utilisateurs. En plus de cela, il se pourrait qu’un capteur de température soit aussi de la partie. Avec ces améliorations, Apple se tournerait une nouvelle fois dans un domaine qui l’intéresse de plus en plus : la santé.

La puce H1 embarquée dans les écouteurs (ainsi que les Beats Fit Pro) serait de son côté mise à jour afin d’offrir de meilleures performances, une meilleure qualité audio ainsi qu’une gestion améliorée de l’autonomie.

Pour finir, le boitier de charge des AirPods Pro 2 profiterait de quelques changements de taille, comme la présence d’un port USB-C et des haut-parleurs permettant de détecter les écouteurs via l’application Localiser. Les utilisateurs pourraient ainsi facilement retrouver leur boitier de charge en lui faisant émettre un son, comme cela est déjà possible avec chaque oreillette.

