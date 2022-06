AirPods Pro 2 : un design similaire à la génération actuelle

Les AirPods Pro 2 sont toujours attendus pour la fin de l’année 2022. Alors que de précédentes rumeurs suggéraient un design sans tige, de nouvelle information de MacRumors estime que les écouteurs seraient esthétiquement les mêmes que la génération actuelle. Cependant, ils auraient droit à un capteur de détection de la peau. Le boitier quant à lui disposerait désormais d’un haut-parleur.

AirPods Pro

Des AirPods Pro 2 sans trop de changement ?

Aux dernières nouvelles, l’analyste Ming-Chi Kuo est venu souligner que les AirPods Pro 2 seraient toujours prévus pour la fin de l’année 2022. Il ajoutait en plus de cela que le boitier de charge conserverait son port Lightning, au grand dam des aficionados de l’USB-C.

Alors qu’un design sans tige était encore envisagé fin 2021, la réalité semble bien différente d’après un récent rapport de MacRumors. Le site spécialisé Apple explique en effet que les AirPods Pro 2 auraient droit au même design que la génération actuelle, sortie en 2019. Les tiges et le format intra-auriculaire seraient ainsi encore de la partie.

À noter, MacRumors souligne tout de même que les AirPods Pro 2 disposeront des capteurs de détection de la peau introduits sur les AirPods 3 (au lieu des capteurs optiques des premiers AirPods Pro). Pour rappel, cette technologie permet d’identifier si un écouteur est dans une oreille, et non sur un mobilier ou dans une poche par exemple. Pour cela, elle détecte la teneur en eau de la peau du porteur. Ainsi, la pause et la lecture automatique quand vous enlevez ou mettez les oreillettes sont plus justes.

AirPods 3

Les nouveautés ne seraient donc pas très visibles côté esthétique, en tout cas pour les oreillettes. En effet, une précédente rumeur suggérait que le boitier pourrait bien profiter d’une petite nouveauté : des trous renfermant des haut-parleurs. Cet ajout permettrait ainsi de retrouver rapidement le boitier grâce à l’application Localiser en émettant un son. Pour rappel, il est déjà possible de faire sonner les AirPods pour les retrouver.

Possible boitier des AirPods Pro 2

Outre ces changements de design, plusieurs sources pensent que les AirPods Pro 2 devraient prendre en charge l’audio Lossless d’Apple (ALAC) disponible sur Apple Music. Pour cela, une nouvelle solution de connexion aurait été développée en interne par Apple afin de proposer cette qualité audio.