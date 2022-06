Summer Game Fest 2022 : voici la programmation du remplaçant de l’E3

Qui dit mois de juin, dit E3… Sauf que l’évènement n’est pas de la partie cette année. En cette année 2022, le plus grand festival du jeu vidéo est une nouvelle fois remplacé par le Summer Game Fest. La programmation de l’évènement vient d’ailleurs de préciser les différentes conférences prévues. Et ça commence dès aujourd’hui avec le State of Play de PlayStation.

Le programme du Summer Game Fest 2022

Avant l’arrivée de l’été, le Summer Game Fest fait son grand retour en 2022 pour que les éditeurs et studios de jeux vidéo présentent leurs jeux à venir sur consoles (Nintendo Switch, Xbox Series, PS5…) et PC. Derrière cet évènement remplaçant l’E3, nous retrouvons une nouvelle fois Geoff Keighley, instigateur des Game Awards. Un trailer ainsi que la programmation de l’évènement viennent d’être dévoilées.

Voici les conférences déjà annoncées pour la Summer Game Fest 2022 :

2 juin (23 h 59) : State of Play de PlayStation (avec notamment l’annonce de jeux pour le PlayStation VR 2).

State of Play de PlayStation (avec notamment l’annonce de jeux pour le PlayStation VR 2). 6 juin (18 h) : LRG3 Limited Run Games.

LRG3 Limited Run Games. 8 juin (19 h) : Black Voices in Gaming.

: Black Voices in Gaming. 9 juin : 17 h : Upload VR Showcase ; 20 h : Summer Game Fest 2022 Kickoff Live.

10 juin : 18 h – IGN Summer of Gaming 2022 ; 19 h – Netflix Geeked Week Gaming ; 21 h – Tribeca Games Spotlight 2022.

11 juin : 17 h – Guerrilla Collective 2022 ; 18 h 30 – Wholesome Direct 2022 ; 19 h 30 – Future of Play Direct ; 21 h – Future Games Show 2022.

12 juin : 19 h – Xbox & Bethesda Showcase ; 21 h 30 – PC Gaming Show 2022.



D’autres conférences devraient être datées prochainement pour le Summer Game Fest 2022, comme le Capcom Showcase ; le Devolver Direct 2022 ; le NGPX New Game Plus Expo ; ou encore le Square Enix Presents. Une nouvelle fois, Nintendo devrait tenir une conférence Nintendo Direct à l’écart de cet évènement pour annoncer les prochains gros jeux à venir sur la Switch. Ubisoft de son côté a expliqué qu’il tiendrait un showcase « plus tard dans l’année ».