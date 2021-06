Conférence Xbox et Bethesda : le résumé des annonces de l’E3 2021

Le dimanche 13 juin se tenait la conférence Xbox et Bethesda lors de l’E3 2021. Lors de cet évènement grandement attendu, la firme américaine a sauvagement présenté plusieurs trailers sans interruption durant 1 h 30. Plusieurs nouveaux jeux vidéo ont ainsi été annoncés pour les jours, semaines, mois ou années à venir.

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre en direct la cérémonie, pas de panique, nous vous avons fait un résumé de toutes les annonces faites avec en prime les bandes-annonces. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c’est que la grande majorité des jeux annoncés seront disponibles dès leur sortie sur le Xbox Game Pass.

Le résumé des annonces Xbox et Bethesda de l’E3 2021

Pour commencer, Microsoft a introduit cette conférence en dévoilant un teaser in-engine de Starfield développé par Bethesda Softworks. Nous apprenons aussi que le jeu sortira le 11 novembre 2022 sur Xbox Series, PC et inclus directement dans le Xbox Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R 2 : Heart of Chernobyl a ensuite eu droit à un trailer expliquant au coin du feu l’histoire du jeu. Le jeu sera disponible en exclusivité temporaire sur Xbox Series et PC, mais aussi Xbox Game Pass dès le 28 avril 2022.

Back 4 Blood, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead a aussi eu droit à une nouvelle bande-annonce. Encore une fois, le Xbox Game Pass y aura droit le jour de sa sortie, soit le 12 octobre 2021.

Une nouvelle licence des créateurs de Just Cause a ensuite été teasée via un trailer : Contraband. Elle sera disponible en exclusivité sur les consoles Xbox et le Game Pass.

Au suivant, la conférence Xbox / Bethesda a enchainé avec Sea of Thives : A pirate’s Life. Un DLC en collaboration avec Disney et l’univers de Pirates des Caraïbes qui sera disponible dès le 22 juin.

Nous avons ensuite eu l’occasion de voir un peu de gameplay de Battlefield 2042. Côté Xbox Game Pass, nous apprenons que Yakuza 7 y est désormais disponible.

12 Minutes a enfin droit à une date de sortie : le 19 août. Et surprise… il sera dans le Xbox Game Pass de Microsoft.

Psychonauts 2 sortira quant à lui le 25 août et sera disponible dans le Xbox Game Pass.

Un nouveau DLC a été annoncé pour le 7 juillet pour Fallout 76 : Steel Reign.

Une autre extension du nom de The Pitt a aussi été teasée pour Fallout 76.

La conférence Xbox / Bethesda annonce ensuite que Party Animals arrivera en 2022 et Hades le 13 août 2021, tous deux dans le Xbox Game Pass. Une nouvelle licence y arrivera aussi en 2022 : Sommerville.

Tout le monde l’attendait : Halo Infinite. Nous avons ainsi appris que le jeu sortira directement en fin d’année et que le mode multijoueur sera disponible en free-to-play.

Diablo 2 Resurrected a ensuite était annoncé sur PC et console pour le 23 septembre 2021.

L’évènement a ensuite permis d’annoncer un nouveau jeu de Focus Home Interactive et Asobo : A Plague Tale Requiem. Prévu pour 2022, le jeu est une suite au premier opus et sera disponible en 2022 sur PC, console et dans le Xbox Game Pass.

C’est l’heure du kawaï désormais avec Slime Rancher 2 pour 2022 et… sur le Game Pass bien évidemment.

Après un petit entracte Far Cry 6, un jeu de glisse a été annoncé pour décembre 2021 : Shredders. Il sera aussi disponible sur le Game Pass.

Atomic Heart a de son côté profité d’un nouveau trailer et a confirmé son arrivée sur le Xbox Game Pass.

Replaced de son côté est une nouvelle licence pixel art dans un monde cyberpunk prévu pour 2022. Il sera bien évidemment disponible sur le Xbox Game Pass.

Nous apprenons ensuite l’arrivée des lobbys de 15 jours dans Among Us, mais aussi la disponible du jeu sur… le Game Pass. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment.

Grounded de son côté va s’accommoder d’un DLC du nom de Shroom & Doom le 30 juin.

Eiyuden Chronicles Hundrer Heroes a profité d’une présentation vidéo pour une sortie en 2023 (disponible sur le Xbox Game Pass). Le spin-off Eiyuden Chronicles Rising a ensuite été annoncé. Un jeu d’action prévu pour 2022.

The Ascent, disponible le 29 juillet, a eu droit à une bande-annonce. Il sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass.

Age of Empire 4 a rapidement été montré. Nous apprenons quelques minutes plus tard que Outer Worlds 2 est en cours de développement pour PC et Xbox Series. Microsoft Flight Simulator de son côté a confirmé son arrivée sur Xbox Series le 27 juillet et annoncé une collaboration avec Top Gun pour cet automne.

Dites ensuite bonjour à Forza Horizon 5, prévu pour le 9 novembre 2021 et accessible sans grande surprise via le Xbox Game Pass. Se déroulant au Mexique, le jeu a eu droit à une première vidéo dévoilant son gameplay.

Arkane Austin, le studio derrière Prey, a annoncé une toute nouvelle licence ressemblant à un jeu de type Left 4 Dead. Son nom est RedFall. Le jeu sera une exclusivité Xbox et arrivera sur le Game Pass.

Lors de la conférence Xbox / Bethesda, une annonce a rapidement été faite en plein milieu : l’arrivée de 10 nouveaux jeux Bethesda sur le Xbox Game Pass.

Pour revivre la conférence en direct : rendez-vous à cette adresse !