Test – OnePlus Nord CE 5G : Le milieu de gamme dans toute sa splendeur

Le OnePlus Nord CE 5G est le dernier-né de la marque chinoise. Un smartphone de milieu de gamme qui va devoir faire ses preuves afin de se faire une place dans un segment de marché très concurrentiel. OnePlus nous a habitués à sortir des smartphones abordables offrant de très bonnes performances, en puissance brute comme au niveau de la photo. Est-ce que ce nouveau smartphone hérite de cette réputation ? C’est ce que nous allons voir dans cet article.

Unboxing

Comme à son habitude, OnePlus sait faire des packaging qui donnent envie d’être ouverts. Nous retrouvons sur le dessus une triple inscription NORD stylisé, du plus bel effet. Dès l’ouverture de la boite, nous retrouvons le smartphone, cachant derrière lui les différents accessoires. Nous sommes ici dans le basique avec le câble de recharge USB-C, la prise murale (intégrant la charge WARP) ainsi qu’une coque en silicone. Bien entendu, l’écran du OnePlus Nord CE 5G est fourni avec une protection d’écran.







Design

Finesse, taille contenue et magnifiques couleurs, voici ce qui caractérise le dernier né de chez OnePlus. Côté finesse ce n’est pas sorti de nul part puisque ce dernier est le plus fin des smartphone OnePlus depuis le modèle 6T. Un retour aux sources qui fait plaisir lors de la prise en main.

Côté design, nous sommes dans la veine OnePlus. Ici en version Blue Void, le rendu est vraiment qualitatif. De plus, le traitement anti trace de doigt est plutôt de bonne facture. À noter qu’il sera disponible également en couleur Charcoal Ink ou encore Silver Ray. Restons sur l’arrière avec le module photo. Ce dernier s’intègre relativement bien et est composé de 3 capteurs, que nous détaillerons plus tard.

Préparez-vous, car ce qui suit est de plus en plus rare de nos jours. Nous allons parler de la tranche inférieure, qui accueille le port USB-C de recharge, le haut parleur, un micro ainsi qu’une prise jack. Oui, c’est le retour de la prise jack 3.5mm chez OnePlus. Une bonne nouvelle pour les aficionados des casques filaires.

Du côté des tranches, nous retrouvons le classique. La tranche droite accueille le bouton power tandis que la tranche droite se voit garnie des boutons de volume ainsi que de la trappe double SIM.





Écran

Avec le OnePlus Nord CE 5G nous retrouvons un très bel écran de 6.4″ avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Malgré un écran qui parait énorme, le smartphone offre une très bonne prise en main et une taille relativement contenue de 159.2mmx73.5×7.9mm. Pour en revenir à l’écran, il offre un taux de rafraîchissement de 90Hz et nous retrouvons une dalle AMOLED, offrant de très bons contrastes ainsi que des noirs très profonds.

Dans la réalité, l’écran offre un confort d’utilisation remarquable. Le tactile répond très bien, le rendu des couleurs est bon, ainsi que la luminosité, même en extérieur. Nous retrouvons dans le coin gauche de l’écran la caméra frontale. Elle ne prend que peu de place et ne gênera en rien l’utilisation du smartphone.

Surcouche

J’ai eu l’occasion de tester pas mal de smartphones, ici à la rédaction du Café Du Geek. Et je dois bien l’avouer, l’interface de OnePlus, Oxygen OS, est l’une de mes préférées, si ce n’est la première du classement. Tout est épuré, propre, bien fait. Ici c’est OxygenOS 11, basé sur Android 11, que nous retrouvons. Selon toute vraisemblance, le OnePlus Nord CE 5G devrait recevoir Android 12 rapidement après sa sortie en version stable. Un autre gros point fort offert par OxygenOS, c’est son absence de bloatware. Ces logiciels poubelles pré-installés et ne pouvant pas être désinstallé. Ici, place à la sobriété la plus totale, quel bonheur.







Appareil photo

Coté photo nous retrouvons trois capteurs à l’arrière, les voici plus en détails :

Le capteur principal de 64MP avec une ouverture à f/1.79

Le grand angle de 8MP avec une ouverture à f/2.25 et un angle de 119°

Le capteur pour le mode nuit de 2MP avec une ouverture à f/2.4

Pour la vidéo, il sera possible de filmer jusqu’en 4K 30FPS, le 1080p 60FPS étant disponible. Un mode ralenti est également présent avec des possibilités de capture en 1080p à 120 images par seconde ou 720p à 240 images par seconde.

Nous nous retrouvons avec un smartphone offrant une qualité photo très bonne en pleine journée et dans de bonnes conditions de luminosité. Les clichés sont agréables à regarder, même sur un écran d’ordinateur (plus grand qu’un petit écran de smartphone) et le rendu des couleurs et de bonne facture, tout comme le piqué. Les photos de nuits souffrent quant à elle d’un grain assez marqué, malgré un rendu des couleurs plutôt bon. Connaissant OnePlus, la venue d’une mise à jour améliorant ce dernier point n’est pas à exclure. Ci-dessous vous pourrez retrouver quelques clichés du OnePlus Nord CE 5G.







Performances et autonomie

Vous l’aurez compris, le OnePlus Nord CE 5G est un smartphone milieu de gamme. Il n’est donc pas anormal de retrouver ici le Snapdragon 750G. C’est un processeur datant de la fin d’année dernière intégrant toutes les dernières technologies, que ce soit au niveau de l’IA ou du réseau avec l’intégration du réseau 5G. Il sera accompagné de la puce graphique Adreno 619. Côté mémoire vive nous retrouverons plusieurs versions avec 6Go, 8Go ou bien 12Go, de quoi éviter tout ralentissement ! Le stockage quant à lui sera à choisir entre 128Go ou 256Go.





Dans une utilisation quotidienne, il n’y a rien à redire. Pas de ralentissements, une fluidité présente à tout les niveaux. Le jeu sera possible, je n’ai pas réussi à mettre à genoux le smartphone. Avec son écran de 90Hz, les jeux supportant des FPS élevés seront encore plus agréables à jouer ! Ci-dessus nous retrouvons les scores du OnePlus Nord CE 5G sur le benchmark Geekbench. Les scores seuls ne sont pas vraiment représentatifs, mais ils nous permettent de le comparer aux autres smartphones du marché. Côté CPU, que ce soit en Single-Core ou en Multi-Core il est plutôt en milieu de tableau, un peu supérieur au OnePlus Nord N10 5G ou encore le Samsung Galaxy A51 5G. Pour la partie graphique, avec le test Vulkan nous le retrouvons également en milieu de tableau, avec encore le OnePlus Nord N10 ou encore le Samsung Galaxy M30s. Des scores en adéquation avec le placement tarifaire du smartphone. Cependant, ce qui va jouer en faveur du OnePlus, c’est son interface ultra fluide.









Côté autonomie, nous retrouvons ici une solide batterie de 4,500mAh. Accompagné de sa Warp Charge 30T, il sera votre allié pour toutes vos utilisations. Vous pourrez tenir facilement deux jours avec une utilisation raisonnée des réseaux sociaux/jeux vidéo, une journée si vous êtes constamment dessus. Avec la Warp Charge, comptez une demi-heure pour une recharge à 70%, et environ 45min pour une recharge complète.

Conclusion

Avec son nouveau-né, le OnePlus Nord CE 5G, la marque chinoise rajoute une corde à son arc sur le segment du milieu de gamme. Un segment difficile, car très concurrentiel, mais ce smartphone a de quoi se démarquer grâce à une fiche technique plutôt solide. C’est un concentré de technologie que vous retrouvez ici, seule la photo pourra en rebuter certains. Mais attention toutefois à bien prendre en compte l’argument principal : son prix.

En effet, il sera disponible dès aujourd’hui à partir de 299€ dans sa version 6Go de RAM et 128Go de stockage, couleur Charkoal Ink. Pour la version 8Go de RAM et 128Go de RAM, disponible en Charkoal Ink ou Blue Void, il vous faudra débourser 329€. Enfin, la version testée ici en 12Go de RAM et 256Go de stockage est disponible pour 399€.

