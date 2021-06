Razer Opus X : un nouveau casque avec réduction de bruit active à 109,99 €

Alors que les yeux sont tournés vers l’E3, Razer a pris le temps de présenter un nouveau casque ce dimanche : le Opus X. Avec ce nouveau dispositif, l’entreprise américaine souhaite surfer sur la tendance de la réduction de bruit active, tout en proposant un design plus discret qui saura conquérir le grand public.

La marque Razer a récemment fait plaisir aux joueurs en dévoilant de nouveaux écouteurs sans fil profitant d’une faible latence : les Hammerhead True Wireless X. Désormais, la marque a décidé d’introduire un nouveau casque dans sa gamme de périphériques. Petit plus, il profite de la réduction de bruit active et d’un design assez sobre.

Razer propose un casque à réduction de bruit abordable avec le Opus X

Habitué aux accessoires pour gamer doté d’éclairages RGB, Razer a décidé de se la jouer plus discret avec le Opus X. À travers ce nouveau dispositif, l’entreprise souhaite offrir une solution plus abordable que l’Opus présenté l’année dernière. Mais surtout, l’objectif est d’être plus grand public en jouant sur un design sobre et familier si on le compare au Sony WH-1000XM4 (dans la forme… pas les coloris).

Avec ce nouveau casque, Razer propose dans un premier temps la réduction de bruit active afin d’être en immersion dans vos jeux ou votre musique et ne pas entendre les bruits extérieurs. Comme sur les autres casques vendus en ce moment, un mode (Quick Attention) permettra d’accentuer les sons environnants.

Pour se différencier de la concurrence, l’Opus X de Razer profite d’un Gaming Mode permettant de réduire la latence Bluetooth à seulement 60 ms. Les boutons de contrôles sont physiques et ont été placés sur l’oreillette droite du casque. Au niveau de l’autonomie, comptez 30 heures avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans.

Le Razer Opus X est d’ores et déjà disponible au prix de 109,99 euros en France. Trois coloris sont proposés : blanc, vert et rose.