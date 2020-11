Publicité

Le Sony WH-1000XM4 est la nouvelle référence du casque Bluetooth à réduction de bruit. Il vient remplacer le XM3 qui était déjà une référence dans ce secteur avec ses multiples qualités.

Présentation du Sony WH-1000XM4

Le Sony WH-1000XM4 est livré dans une housse rigide qui facilite le transport et surtout qui protège bien le casque. Au vu du prix de ce casque, l’étui de protection est indispensable. Également, dans la housse on retrouve un câble jack pour le brancher sur une source filaire ainsi qu’un adaptateur de type avion à double jack. Un câble de recharge USB-C / USB-A est également fourni avec. Toutefois, celui-ci est est très court (20 cm). La housse rigide est assez imposante malgré le fait que le casque soit articulé. Les arceaux peuvent en effet se replier sans toutefois devenir un ultra compact.









Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques, Sony nous livre un produit de grande qualité :

Bluetooth 5.0 multipoint portée 10m

Compatible Hi-Res

Réduction de bruit active

Réponse en fréquence : 4Hz – 40 000 Hz

Poids 254g

Prise jack / USB-C

Codec pris en charge : AAC, aptX, aptX HD, LDAC, SBC

Ergonomie et design

Le Sony WH-1000XM4 reprend le design du XM3. À vrai dire, il n’y a quasiment aucune différence entre les deux modèles. La génération 3 était un succès, Sony a conservé le même design rendant ainsi cette nouvelle génération tout aussi bonne que la précédente. Les coussinets, le repose-tête, le poids, tout est identique. Le confort reste donc inchangé et il est très bon, c’est l’essentiel. Le casque ne sert pas trop une fois sur les oreilles et pour les possesseurs de lunettes, point important, il ne fait pas mal même après une utilisation prolongée. La différence la plus notable se situe à l’intérieur de l’oreillette gauche où Sony a intégré un capteur de proximité. Il permet de détecter si le casque est posé sur la tête ou s’il en est retiré. Ainsi, la lecture se met en pause, tandis que les commandes tactiles sont désactivées. Le casque s’éteindra automatiquement après 5 minutes d’inactivité, pratique pour ne pas décharger la batterie.

Capteur de proximité

Sony n’a pas non plus révolutionné l’ergonomie du casque. En effet, elle repose sur un mélange de contrôle par bouton et zone tactile. Sur la gauche nous avons le bouton marche/arrêt/déclenchement de l’appairage. Avec un simple clic (en fonctionnement), une indication vocale donne le niveau de batterie. À côté, le bouton Custom donne le choix entre deux modes. Premier mode, la sélection du type de réduction de bruit (activée, désactivée, ambiant, et calibration via un appui long). Deuxième mode, l’appel à l’assistant vocal (à choisir dans l’application Sony Headphones).





Fonctionnalités

Au niveau des fonctionnalités, le Sony WH-1000XM4 est particulièrement bien fourni avec entre autres :

Réduction de bruit

Contrôle du bruit ambiant

Connexion Bluetooth multipoint (2 appareils simultanés)

Capteur de proximité

Assistant Google intégré

Mode adaptatif

Fonction Quick Attention

Fonction Speak to chat

Commandes tactiles

Le capteur de proximité est une nouveauté quasiment indispensable. De plus, il permet d’éteindre automatiquement le casque dans les 5 minutes qui suivent son retrait de la tête. Le multipoint permet de ne pas manquer un appel d’un autre appareil que celui qui diffuse la musique. Les modes adaptatifs, quick attention et Speak to chat deviennent d’une évidence une fois que l’on y a goûté. Placer sa main sur l’oreille droite pour baisser le volume, baisser le volume lorsque l’on parle et adaptation du profil en fonction du GPS sont d’excellentes fonctions. Les commandes tactiles sont intuitives, un double tapotement au centre pour lecture ou pause. Le glissement horizontal permet quant à lui la navigation dans les pistes tandis que le vertical commande le volume.

Audio

Pour la partie audio, il n’y a pas grand-chose à redire. C’est un casque vraiment abouti avec une excellente restitution sonore. Il faudra par contre bien choisir une source de qualité, c’est indispensable ! La réduction de bruit est bluffante, il suffit simplement de poser le casque sur ses oreilles sans écouter de musique pour déjà s’apercevoir de ses capacités. La sonorité est excellente, basses, aiguës, il encaisse tout. De plus un égaliseur graphique 5 bandes (plus option Clear Bass) est présent dans l’application ainsi qu’un mode 360 Reality Audio. Les micros font également leur travail, prendre un appel et communiquer se fait sans difficulté.

Autonomie

Sony annonce une autonomie de 30 heures max avec réduction de bruit activée, 38 heures max avec réduction de bruit désactivée. Une charge complète se fait en 3 heures via le port USB-C. L’activation de la réduction de bruit joue donc un rôle important dans l’autonomie. Pour autant, la désactiver limite le plaisir qu’offre ce casque. Dans les 2 cas, l’autonomie est excellente et permet de faire un vol long-courrier sans problème.

Application

Le Sony WH-1000XM4 s’allie à l’application Sony Headphones qui est très complète. Elle comporte de nombreuses fonctionnalités qui au début peuvent donner l’impression qu’il y a matière à s’y perdre. Toutefois, au vu du prix et des capacités du casque, elle est nécessaire et s’avère très pratique et intuitive une fois maîtrisée. Il est notamment possible de gérer la réduction de bruit sur 22 paliers ainsi que le contrôle adaptatif du son avec détection des actions. Également, on retrouve les fonctions Quick Attention, « parler pour chatter », l’optimisation du son pour le mode 360 Reality Audio, l’accès à un égaliseur graphique ainsi que des réglages ergonomiques.

Conclusion

Le Sony WH-1000XM4 est donc un excellent casque Bluetooth. Il est une référence incontournable dans ce secteur, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord son confort, le porter est tout simplement agréable, les coussinets sont confortables et ne vont pas gêner les porteurs de lunettes. Ensuite, sa qualité d’écoute est irréprochable. En effet, il restitue parfaitement la musique et de plus un égaliseur permet de l’adapter à différents types de musiques. Il est également possible de créer un profil personnalisé. L’autonomie est parfaitement cohérente avec ce que l’on attend de nos jours. Enfin, les fonctionnalités sont très présentes par le biais de l’application Sony Headphones qui est bien garnie et offre de multiples réglages qui deviennent indispensables. C’est donc un excellent casque malgré son prix un peu élevé.

Sony WH-1000XM4 379,99 € 9.6 Ergonomie 10.0/10

















Son 10.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Expérience utilisateur 9.5/10

















Points positifs Finitions et confort

Réduction de bruit

Rendu sonore

Autonomie Points négatifs Son prix

