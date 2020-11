Comment savoir le nombre d’abonnés sur Snapchat ?

Publicité

Une première pour l’application Snapchat, qui ajoute enfin sa fonctionnalité de pouvoir voir le nombre d’abonnés sur les profils. En effet, cette nouvelle ravira la plupart des influenceurs qui avant étaient obligés de demander leurs statistiques directement à l’application. Un changement qui apporte un nouveau souffle à l’application, face à Instragram.

Le réseau social Snapchat

Une nouveauté attendue sur Snapchat

Avec cette nouveauté, quiconque pourra décider de choisir ou non, l’affichage de ses abonnés. La mise en place de cette option a été brièvement expliquer par l’un des porte-parole du réseau social :« Nous avons écouté les retours de notre communauté de créateurs, et beaucoup d’entre eux ont exprimé leur intérêt à avoir la possibilité de montrer que leur communauté Snapchat s’agrandit ». Pour les réfractaires à cette fonctionnalité, ils pourront alors la désactiver depuis leurs paramètres.

Les influenceurs

Depuis l’arrivé de cette nouvelle fonctionnalité, beaucoup d’influenceurs notamment des influenceurs américains se sont prêtés au jeu en dévoilant ainsi leurs nombre d’abonnés. Avec Kylie Jenner possédant (36,4 millions d’abonnés) mais aussi David Dobrik avec (6,8 millions) ou encore Charli d’Amelio avec ses (13,7 millions d’abonnés). De quoi impressionner la galerie avec un tel nombre d’abonnés…

Un éventail de fonctionnalités

Snapchat est l’un des réseaux le plus apprécier pour l’approche des marques dans le but de promouvoir son produit. Avec une telle panoplie de fonctionnalités le Fantôme jaune se démarque et attire de plus en plus, de nouveaux utilisateurs ainsi que de nouvelles marques. Notamment grâce à cette successivité de nouvelles fonctionnalités. Par exemple pour le mois de septembre, ils avaient décidé de lancer des profils spécialement conçus pour les créateurs. De quoi encore plus de donner une idée sur leur grande influence.

Une augmentation de l’approche des marques

Ainsi grâce à cela, cela permettra de se rendre compte de qui sont des influenceurs les plus suivis. Mais aussi dans le cas contraire rendre les gens encore plus addict aux chiffres et à leur nombre d’abonnés.