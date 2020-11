Publicité

Ce mercredi 4 novembre Xiaomi a annoncé 2 nouvelles box pour succéder à la Mi Box 4. La Mi Box 4S et Mi Box 4S Pro. 4K pour la première et 8K pour la seconde. Pour l’instant, elles ne sont pas officialisées en France mais ça ne saurait tarder.

Une nouvelle box Xiaomi qui renverse le marché

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi commercialise ce genre de produits. La version 4 est un incontournable des Box Android 4K. Et plus récemment, la Mi TV Stick embarquant les mêmes caractéristiques que la 4 mais dans un format plus compact. Malheureusement celle-ci s’est très vite retrouvée en rupture de stock sur le site officiel de Xiaomi France.

La Mi Box 4S

Elle n’embarque pas de grandes nouveautés par rapport à la Mi Box 4. Les seules différences sont: un nouveau processeur ARM plus puissant que l’ancien. Celui-ci permettra de décoder des piste audio en Dolby + DTS. Et de lire de la 4K HDR alors que la Mi Box 4 ne ce contenté que de la 4K. Le design ne change pas mais la couleur si, blanche au lieu de noir.

La grande sœur, la Mi Box 4S Pro 8K

Elle rentre dans le cercle très fermé des box Android proposant la 8K. Elle seras donc parfaite pour aller avec la Sony ZH8. Pour décoder et afficher une tel résolution il faut sortir les muscles et la puissance de calcul. Pour cela Xiaomi a embarqué un Soc ARM Amlogic S908X. La Box est donc physiquement équipée d’un HDMI 2.1 pour afficher de la 8K 60ips. Cette norme est encore très rare car peut de téléviseurs proposent une tel résolution. Mais cela vas progressivement devenir la norme surtout avec la sortie des futurs génération de consoles, la Xbox Série X et la PS5 toutes deux équipées de ce connecteur.

Prix et disponibilité

Ces nouvelles boxes Xiaomi sont disponibles en Chine à partir du 5 novembre. La Mi Box 4S Pro au prix officiel de 399 yuans (environ 50€ HT), soit environ 110 yuans de plus que le modèle 4S (environ 40€ HT). Aucun date de prévue pour la France, pour l’instant !